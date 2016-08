Werder Bremeniä seitsemällä eurolla, Real Madridia 585 eurolla vaiko AC Milania 3 900 eurolla?

Missä Euroopan neljästä jalkapalloliigasta on kalleimmat liput?

Englannin, Saksan, Italian ja Espanjan liigojen lippuhintavertailuissa on monta totuutta. Jos tarkastellaan kaikkein kalleimpia kausikortteja, on hurjan kallista olla Italian seurojen kannattaja. Kymmenestä kalleimmasta kausikorttia kahdeksassa on italialaisen seuran nimi. Kymmenen kalleimman listalle mahtuvat italialaisten joukkoon vain Arsenal ja Tottenham.

AC Milanin kallein kausikortti maksaa yli 3 300 puntaa (3 900 euroa), halvin 133 puntaa. Lazion ja Palermon fani saa pulittaa parhaasta kausikortista 3 000 puntaa (3 500 euroa). Halvimmillaan Serie A:n kausikortin voi saada 165 punnalla.

Erikoista on sekin, että Serie A:n kalleimpien kausikorttien keskiarvo on korkeampi kuin Real Madridin kalleimman kausikortin hinta. Sitä, mitä kestitystä kausikortti sisältää, ei ole vertailtu.

Yksittäisten ottelujen lippujen hintaerot ovat valtavat. Kallein lippu Real Madridin otteluun maksaa 500 puntaa (585 euroa), halvin 29 puntaa.

Halvimmillaan eurojalkapalloa saa kolikoilla. Werder Bremenin otteluun pääsee kuudella punnalla (7 eurolla), seuran kallein lippuvaihtoehto maksaa 50 puntaa. Kahdeksan puntaa (9,40 euroa) tarvitaan halvimpaan Cagliarin, Udinesen tai Freiburgin ottelulippuun.

The Guardianin tekemässä vertailussa Bundesliigan kallein lippu otteluun maksoi keskimäärin 47 puntaa, Premier Leaguen vastaava lippu maksoi 58 puntaa, Serie A:n lippu 93 puntaa ja La Ligan lippu 122 puntaa.

Halvimman lipun hinta oli Bundesliigassa keskimäärin 10 puntaa, Serie A:ssa 14 puntaa, La Ligassa 25 puntaa ja Premier Leaguessa 28 puntaa.

Lippujen hinnat ovat yksi asia, niiden saatavuus on ihan eri juttu.

- Sä saat lipun Milanin peliin. Sä et saa lippua Arsenalin tai ManUn peliin. Ihan sama, paljonko lippu maksaa, kun pelit on myyty loppuun. Saksassa lipun yleensä saa ja vielä kohtuuhintaan, poikkeuksena Bayern München, suomalainen jalkapallofani kommentoi.

Lähde: The Guardian

http://football-ticket-prices.silk.co/