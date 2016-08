BBC: Poliisille raportoitu satoja Pokémon-vaaratilanteita kesän aikana

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan maassa on raportoitu jo satoja Pokémon Go -peliin liittyviä vaaratilanteita ja rikoksia. Pelkästään heinäkuun aikana poliisin tietoon tuli maassa 290 vaaratilannetta, rikosta tai onnettomuutta, joihin peli liittyi.

Tapausten joukossa on muun muassa ryöstöjä, varkauksia, pahoinpitelyjä ja liikennerikkomuksia. Pelaajia on syytetty rikoksista, mutta he ovat joutuneet myös niiden uhreiksi.

Brittipoliisit ovatkin antaneet pelin pelaajille turvaohjeet, jotta vaaroilta vältyttäisiin.

Britanniassa poliisi on joutunut puuttumaan myös hyvin erikoisiin peliin liittyviin tapauksiin. Esimerkiksi Surreyssa poliisi kutsuttiin paikalle, kun Pokémon-jahti päättyi 30 ihmisen joukkotappeluun. Pohjois-Walesissa mies oli kutsunut lapsia kotiinsa, koska "siellä oli paljon Pokémoneja".

Eräs nainen otti yhteyttä poliisin, koska hän oli huolissaan siitä, että "Pokémon-hahmot tunkeutuvat hänen kotiinsa".

Cheshiressä huolestuttiin, kun lapset kävelivät hautausmailla hautojen yli. Maassa on raportoitu myös junaraiteille tai keskelle tietä päätyneistä lapsista sekä auton ratissa vaaratilanteita aiheuttaneista pelaajista.

Peli on aiheuttanut poliiseille päänvaivaa muuallakin kuin Britanniassa. Myös esimerkiksi Suomessa, Yhdysvalloissa ja Australiassa pelin pelaajat ovat joutuneet vaaratilanteisiin.

Pokémon Go on mobiilipeli, jossa liikutaan oikeassa ympäristössä ja etsitään Pokémon-hahmoja.

Lähde:

BBC