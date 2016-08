Karjalan Sanomat: Sortavalan ja Värtsilän välinen tie siirtyy liittovaltion omistukseen

Sortavalasta Värtsilän rajanylityspaikkaan johtava tie siirtyy ehkä ensi vuonna Venäjän omistukseen, kertoo Karjalan Sanomat.



- Venäjän liikenneministeriön erikoiskomissio on suostunut siirtämään 53 kilometrin pituisen Sortavala—Värtsilä-tieosuuden liittovaltion omistukseen, Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen sanoo Karjalan Sanomissa.



Liittovaltion teiden laatu on korkeampi kuin tasavallan teiden. Nyt Värtsilään johtaa melko huonokuntoinen asfalttitie. Tavoitteena on toteuttaa tie Kola-maantien tasoiseksi väyläksi.

Karjalan viranomaiset toivovat, että asia ratkennee onnellisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Myös Värtsilän taajamaan kulkeva silta päällystetään asfaltilla.

