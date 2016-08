Israelin ylin poliisijohtaja: On luonnollista epäillä etiopialaisia rikollisiksi

Israelissa on syntynyt kohu maan poliisivoimien komentajan Roni Alsheichin lausunnosta, jonka mukaan "on luonnollista" epäillä etiopialaistaustaisia tai arabeja rikollisiksi.

Alsheich antoi kommenttinsa vastauksena kysymykseen, joka koski Israelin poliisin väitettyjä ylilyöntejä maan etiopialaisperäistä juutalaisyhteisöä kohtaan.

Paikalla olleiden mukaan Alsheich vetosi tilastoihin, joiden mukaan maahanmuuttajat ja nuoret tekevät muita ryhmiä enemmän rikoksia. Kun nämä tekijät kohtaavat, voi jokin väestöryhmä erottua rikoksentekijöinä, Alsheich sanoi.

- Näin on ollut kaikissa (Israeliin kohdistuneissa) maahanmuuttoaalloissa. Kun jokin yhteisö on useammin yhteydessä rikoksiin - ja tämä koskee myös arabeja ja Itä-Jerusalemia, tilastot tunnetaan - ja poliisi kohtaa epäillyn, luonnollisesti hän mielessään epäilee tätä enemmän kuin jos kyseessä olisi joku muu. Se on luonnollista, Alsheich sanoi lakimiesyhdistyksen tilaisuudessa.

Israelin etiopialaisyhteisö on julkisesti valittanut poliisin siihen kohdistamasta kohtuuttomasta valvonnasta ja väkivallasta. Yhteisön piiristä Alsheichin lausunto tuomittiin heti. Sen katsottiin leimanneen koko yhteisön rikolliseksi ja oikeuttavan rasistisia asenteita, esimerkiksi tummaihoisten ja arabien erilaista kohtelua.

Myös esimerkiksi Israelin opposition johtohahmo Isaac Herzog vaati Alsheichia selkeyttämään kommenttiansa, "ettei kenellekään jäisi sietämätöntä mielikuvaa, että etiopialaisten tai arabien asettaminen tarkempaan seurantaan on oikeutettua".

The Guardian -sanomalehden mukaan Alsheichin väite maahanmuuttajien yliedustuksesta rikostilastoissa kansainvälisesti on osoitettu useissa tutkimuksissa virheelliseksi.

Israelin poliisin julkaiseman lausunnon mukaan Alsheichin tarkoituksena ei ollut ollut loukata, minkä lisäksi Alsheich myöntää etiopialaisyhteisön joutuneen kohtuuttoman tarkkailun kohteeksi poliisin taholta. Poliisin tiedottajan mukaan "arkaluontoinen asia" olisi pitänyt selittää toisella tavalla.

Israelin julkisesta turvallisuudesta vastaava ministeri Gilad Erdan puolestaan puolusti Alsheichia ja sanoi tämän "rohkeasti nostaneen esiin ongelman, johon poliisi on puuttumassa". Alsheich oli kertonut samassa tilaisuudessa, jossa hän esitti kritisoidun lausuntonsa, poliisin puuttuneen liian myöhään ongelmiin sen asenteissa etiopialaisyhteisöä kohtaan.

