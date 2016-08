Saksan armeija aloittaa seulonnat islamistien varalta

Saksan puolustusvoimiin hakeutuvien värvättyjen taustat tarkastetaan ensi kesästä alkaen armeijan tiedustelupalvelussa, mikäli Saksan hallituksen tuore lakiesitys hyväksytään maan parlamentissa.

Lakimuutoksen taustalla ovat sotilastiedustelun tiedot, joiden mukaan islamistit ovat pyrkineet palvelemaan Bundeswehrissä lyhyissä sopimussuhteissa. Lyhyen palvelun tarkoituksena on ollut saada koulutusta sotilastaidoissa ja sotilasaseiden käsittelyssä.

Tarkastuksilla seulotaan myös äärioikeiston ja äärivasemmiston jäseniä.

Saksan sotilastiedustelu saa tehtävää varten 90 uutta työntekijää, jos lakiesitys hyväksytään. Bundeswehriin pyrkii vuosittain tuhansia hakijoita, eivätkä tiedustelun nykyiset resurssit riitä hakijoiden taustatarkastusten tekemiseen.

Tähän asti hakijoilta on tarkastettu vain rikosrekisteritiedot ja vaadittu Saksan perustuslain noudattamista.

Sotilastiedustelun keskiviikkona julkistamien tietojen mukaan se tutkii parhaillaan 289:ää mahdollisesti äärioikeistolaista värvättyä sotilasta, 64:ää mahdollista islamistia ja kuutta mahdollista äärivasemmistolaista värvättyä sotilasta.

Hallituksen lakiesityksen esitöistä käy ilmi, että vuodesta 2007 alkaen Bundeswehr on katsonut 24 aktiivipalveluksessa ollutta sotilasta islamistiksi. Näistä 19 on erotettu palveluksesta. Saksasta on samojen tietojen mukaan matkustanut 30 sotilasta Syyriaan tai Irakiin, osa mahdollisesti Isisin riveihin.

Saksa lakkautti asevelvollisuusarmeijan 2011.

