Uusi presidentti lupaa tervehdyttää Brasilian talouden

Brasilian uusi presidentti Michel Temer lupaa tervehdyttää latinalaisen Amerikan suurimman talouden. Temer linjasi päätavoitteitaan vannoessaan virkavalansa myöhään eilisiltana.

Tuore presidentti lupasi luoda työpaikkoja ja taata "poliittisen vakauden" sijoittajien houkuttelemiseksi maahan.

Hän niin ikään vakuutti tuovansa uuden aikakauden Brasilian hallintoon, jota on pidetty pahasti korruptoituneena.

- Ainoa tavoitteeni on luovuttaa seuraajalleni maa, joka on sovinnossa, rauhallinen ja talouskasvussa, 75-vuotias presidentti sanoi.

Temerillä ei ole nyt saamallaan mandaatilla kovin pitkää aikaa kääntää hallinnon kehnoa suuntaa. Latinalaisen Amerikan suurin valtio äänestää seuraavasta presidentistään runsaan kahden vuoden kuluttua, vuonna 2018.

Senaatti päätti aiemmin eilen edellisen presidentin Dilma Rousseffin viraltapanosta äänin 61-20. Hänen erottamisensa johtui siitä, että presidentin katsottiin manipuloineen talouskurimukseen ajautuneen maan budjettia.

Uusi presidentti aloitti kautensa lentämällä Kiinaan G20-maiden kokoukseen.

Aikoo tehdä leikkauksia

Temerin markkinataloutta korostava linja on saanut kiitosta sijoittajilta. Hän on kuitenkin ilmoittanut tekevänsä maassa säästötoimia ja leikkauksia. Tämän on arvioitu heikentävän Temerin mahdollisuuksia tulla valituksi jatkokaudelle.

Keskustaoikeistoa edustava Temer oli vasemmistolaisen Rousseffin varapresidentti. Temer ehti jo hoitaa Brasilian presidentin tehtäviä Rousseffin viraltapanoon johtaneen prosessin ajan.

Edellinen ja uusi presidentti ajautuvat välirikkoon Rousseffin oikeudenkäynnin aikana. Rousseff väittää, että hänen eroonsa johtanut prosessi oli Temerin taustalta johtama vallankaappaus.

Rousseff yrittänee paluuta

Vaikka Rousseff erotettiin presidentinvirasta, hän sai eilen myös pienen voiton. Senaatti hylkäsi äänestyksessä esityksen, jonka mukaan 68-vuotias Rousseff ei olisi voinut ottaa mitään julkista virkaa kahdeksaan vuoteen. Tulos avaa ainakin periaatteessa hänelle mahdollisuuden palata politiikkaan jo pian. Tämä ei ole hyvä näkymä Temerin kannalta, sillä Rousseffilla on yhä runsaasti kannatusta.

Rousseff vakuutti jo eilen uhmakkaasti, että hän tekee paluun politiikkaan.

Toisaalta myös suuri osa brasilialaisista ehti menettää uskonsa Rouseffiin tämän valtakaudella. Työttömyysprosentti mataa Brasiliassa nyt kaksinumeroisissa luvuissa, eikä Rousseffin erottamiseen johtanut budjettikohukaan unohdu nopeasti.