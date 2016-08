Tutkijat: Maapallolla elämää jo luultua aikaisemmin

Maapallolla on ollut elämää jo huomattavasti aikaisemmin kuin on kuviteltu, kertoivat australialaiset tutkijat torstaina. Grönlannin jääpeitteestä taannoin löydettyjen piskuisten fossiilien iäksi on nyt paljastunut 3,7 miljardia vuotta.

Ennen Grönlannin fossiililöytöä vanhimmat tutkijoiden löytämät merkit elämästä ovat olleet Australian länsiosasta vuonna 2006 löydetyt fossiilit, joilla oli ikää 3,4 miljardia vuotta. Uudet löydökset vahvistavat tutkijoiden uskomusta siitä, että Maassa alkoi kehittyä elämää jo verrattain pian sen jälkeen kun maapallo syntyi 4,5 miljardia vuotta sitten. Samalla ne myös antavat toivoa, että Marsissa olisi jossain vaiheessa planeetan historiaa ollut elämää. Tutkijat kertoivat löydöistään Nature-lehdessä.