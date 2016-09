EU-ministerit puntaroivat kiisteltyä Turkki-suhdettaan

EU:n ulkoministerit puivat tänään alkavassa kokouksessaan Turkki-yhteistyön tulevaisuutta ja maan ottamaa suuntaa heinäkuisen vallankaappausyrityksen jälkeen.

EU on ilmaissut huolensa Turkin demokratian ja ihmisoikeuksien tilasta hallituksen aloittamien puhdistusten takia. Virasta pidätettyjä ja kiinniotettuja opettajia, virkamiehiä, lääkäreitä ja sotilaita arvioidaan olevan noin 80 000. Myös mediakentän sensuuri on laajentunut. Tilanne on syönyt entisestään pohjaa EU:n ja Turkin kiistellyltä yhteistyöltä pakolaiskriisin hoidossa.

Slovakian Bratislavassa pidettävään kokoukseen odotetaan myös Turkin eurooppaministeriä Ömer Celikiä.

Suomea kaksipäiväisessä kokouksessa edustaa ulkoministeri Timo Soini (ps.). Suomen hallitus katsoo EU:n tavoin, ettei suhteita Turkkiin tule katkaista. Hallituksen mukaan EU-jäsenyysprosessi on paras tapa sitouttaa Turkkia demokraattisiin uudistuksiin.

Moni asiantuntija on kritisoinut linjaa, sillä Turkin johdon ei katsota olevan aidosti kiinnostunut EU-lähentymisestä. Presidentti Recep Tayyip Erdogan on käyttänyt vallankaappausyritystä hyväkseen keskittääkseen lisää valtaa itselleen.

Soraääniä on alkanut kuulua myös EU:n sisältä. Itävalta suututti Turkin viime kuussa vaatimalla maan EU-jäsenyysneuvottelujen keskeyttämistä.

- Meidän on kohdattava todellisuus: (Turkin) jäsenyysneuvottelut eivät ole muuta kuin fiktiota, sanoi Itävallan liittokansleri Christian Kern.

Viisumivapaus hiertää

Suhteita koettelee Turkin tavoittelema viisumivapaus Schengen-alueelle. Turkki on uhannut useaan kertaan vesittää yhteistyön pakolaispolitiikassa, ellei se saa viisumivapautta. EU:n mukaan Turkki ei ole täyttänyt kaikkia vaadittuja ehtoja.

Eniten kiistaa on herättänyt Turkin terrorismilainsäädäntö, jota tulisi muuttaa vastaamaan eurooppalaisia käytäntöjä. EU katsoo Turkin käyttävän terrorismilakejaan toimittajien ja kurdien vainoamiseen.

EU:n maahanmuuttokomissaari Dimitris Avramopoulos sanoo EU:n ja Turkin käyvän yhteistä taistelua terrorismia vastaan.

- Taistelumme ei saisi koskaan tapahtua kansalaistemme perusoikeuksien kustannuksella, hän lisäsi eilisellä Turkin-vierailullaan.

Turkin johto on kieltäytynyt jyrkästi lakimuutoksista, joiden se katsoo murentavan kansallista turvallisuutta.

EU:n ulkoministerikokous alkaa iltapäivällä ja jatkuu huomiseen. Asialistalla on myös Ukrainan tilanne ja Minskin rauhansopimuksen toimeenpano.