Reuters: Floridassa Miamissa löydetty zikavirusta hyttysistä ensimmäisen kerran

Yhdysvalloissa Floridan Miamissa on todettu zikavirusta hyttysissä. LEHTIKUVA/AFP

Floridassa Miamissa on ensimmäisen kerran löydetty zikavirusta hyttysistä, kertoo uutistoimisto Reuters. Viranomaisten mukaan pienellä alueella Miamissa arviolta 47 ihmistä on saanut zikatartunnan, mutta aiemmin ei ole ollut todisteita siitä, että paikalliset hyttyset kantaisivat virusta. Toukokuusta lähtien Floridassa on testattu yli 40 000 hyttystä. Miamissa otetuista näytteistä kolme antoi positiivisen tuloksen zikalle.