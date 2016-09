Välimereltä pelastettu tuhansia pakolaisia alle viikossa

Italian rannikkovartiosto on pelastanut alle viikossa Välimereltä ainakin 14 000 pakolaista. Valtaosa sunnuntain jälkeen mereltä turvaan poimituista on ollut liikkeellä pienillä, täyteen lastatuilla kumiveneillä. Rannikkovartioston lisäksi pakolaisia ovat auttaneet myös EU:n ihmissalakuljetuksen vastaisissa tehtävissä toimivia alukset.

Afrikasta Eurooppaan pyrkivien määrä Välimerellä on kasvussa, koska sää on ollut hyvä ja maarajat on valtaosin suljettu.

Italian sisäministeriön mukaan maan vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä noin 148 000 turvapaikanhakijaa, kun määrä viime vuonna oli runsaat 100 000 ja vuotta aikaisemmin 66 000.