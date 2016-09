Äiti Teresa julistetaan pyhimykseksi vain 19 vuotta kuoleman jälkeen

Äiti Teresa eli alkuperäiseltä nimeltään Gonxha Agnes Bojaxhiu syntyi vuonna 1910 Skopjessa Osmanien valtakunnassa. Skopje on nykyään Makedonian pääkaupunki.

Äiti Teresa löysi uskon jo nuorena ja päätti ryhtyä nunnaksi. Hän omisti elämänsä köyhien, sairaiden ja kuolevien auttamiselle Intian Kalkutassa. Äiti Teresaa kutsutaankin myös Teresa Kalkuttalaiseksi.

Äiti Teresa perusti Missionaries of Charity -järjestön vuonna 1946. Hyväntekijästä tuli yksi katolisen kirkon merkittävimmistä ja vaikutusvaltaisimmista naisista. Hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1979.

- Köyhät ihmiset ovat erittäin hienoja ihmisiä. He voivat opettaa meille niin paljon kauniita asioita, äiti Teresa sanoi Nobel-puheessaan.

- On niin paljon kärsimystä, niin paljon vihaa, niin paljon kurjuutta. Me rukouksillamme ja uhrauksillamme aloitamme kotoa. Rakkaus alkaa kotoa, eikä kyse ole siitä, paljonko teemme, vaan kuinka paljon toiminnassamme on rakkautta.

Äiti Teresan toiminta on saanut myös kritiikkiä. Häntä on syytetty esimerkiksi korruptiosta ja lääketieteellisen hoidon huonosta tasosta. Äiti Teresaa on arvosteltu siitä, ettei hän pyrkinyt poistamaan köyhyyttä, vaan saattoi toimillaan jopa pahentaa sitä.

Äiti Teresa kuoli sydänkohtaukseen 5. syyskuuta 1997 Kalkutassa. Kuusi vuotta kuoleman jälkeen paavi Johannes Paavali II julisti äiti Teresan autuaaksi. Hänet julistetaan pyhimykseksi vain 19 vuotta kuoleman jälkeen. Usein pyhimykseksi julistaminen on tapahtunut jopa satoja vuosia henkilön kuoleman jälkeen.

Asiasta päätettiin keväällä 2016.

