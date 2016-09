Tutkijat löysivät uuden kalan - nimetään Barack Obaman mukaan

Tutkijat aikovat nimetä uuden kalalajin Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman mukaan. Tutkijat haluavat näin kiittää Obamaa siitä, että hän perusti vastikään maailman suurimman merensuojelualueen Havaijille. Asiasta kertoo muun muassa aikakauslehti National Geographic.

Papahanaumokuakean suojeltu merialue oli jo valmiiksi pinta-alaltaan suurempi kuin esimerkiksi Kreikka, ja havaijilaissyntyinen Obama laajensi alueen lähes nelinkertaiseksi. Uusi kala löydettiin alueelle kuuluvalta maailman pohjoisimmalta atollilta, Kurelta, 5. kesäkuuta tänä vuonna tutkimusmatkan yhteydessä.

Meribiologi Richard Pyle näki meressä oranssinvaaleanpunaisia kaloja eikä tunnistanut niitä. Hän otti yhden uroskalan mukaansa tarkempaa analyysia varten. Vastaava naaras napattiin matkaan muutama päivä myöhemmin toiselta atollilta 155 mailin (noin 250 kilometrin) päästä Kuresta. Myöhemmin tutkijat vahvistivat, että kala edustaa uutta lajia ja että se on Tosanoides-suvun ensimmäisen jäsen Japanin vesien ulkopuolella. Tutkijat toivovat voivansa julkistaa lajin virallisen nimen ja kuvauksen myöhemmin tänä vuonna.

Maailman suurimmalla merensuojelualueella esiintyy yli 7 000 eliölajia. Kaupallinen kalastaminen on alueella kielletty.

National Geographicin mukaan Obaman mukaan on nimetty yksi uusi kalalaji kerran aikaisemminkin (Etheostoma obama) ja myös monet entiset presidentit ovat päässeet nauttimaan vastaavasta kunnianosoituksesta. Nimeämisprosessi presidentin nimen mukaan on tarkka ja pitkä. Tutkijoiden pitää esimerkiksi todistaa, että kyse on uudesta lajista, ja julkaista tuloksensa tieteellisessä julkaisussa.

Lähde: National Geographic

http://news.nationalgeographic.com/2016/09/new-midway-hawaii-fish-named-obama/