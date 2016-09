Häirikköpuolueet sekoittavat duuman vaaleja Venäjällä

Oksana Shemeneva on tyytyväinen. Pikkukylän pormestari on vihdoin päässyt kertomaan jollekulle pätkittäin toimivan sähkölaitoksen aiheuttamista murheista, ja joku on kuunnellut.

Käynnissä on pienpuolue Partija Rostan eli Kasvun puolueen järjestämä paneelikeskustelu. Tapahtuma on kaikin tavoin tyypillinen pienen oppositiopuolueen vaalitilaisuus: salin ilma seisoo, kauhtuneet tuolit keikkuvat, ja yleisön määrä on ylimitoitetusta leivostarjoilusta päätellen jäänyt paljon toivottua pienemmäksi. Ei sinänsä ihme, sillä moni ei edes tiedä koko Kasvun puolueen olemassaolosta. Talousliberaalina yrittäjien puolustajana esiintyvä puolue on venäläisen puoluekartan uusimpia tulokkaita. Se on syntynyt Pravoje delo -puolueen raunioille ja rekisteröity vasta tänä vuonna. Kaiken kaikkiaan duuman vaaleihin on rekisteröity 14 puoluetta. Se on kaksinkertainen määrä verrattuna viime vaaleihin. - Olen iloinen, että puolueiden määrä on kasvanut. Muistan vielä ajan, kun oli vain yksi puolue, jota äänestää. Opin juuri, että meillä on nykyään jopa kaksi kommunistista puoluetta! Shemeneva sanoo. Äänestäjää se saattaa tosin sekoittaa. Niin on tarkoituskin. Puoluekartan häiriköt Venäjällä oppositio jakautuu useaan eri leiriin, mutta tärkein jakolinja kulkee duumassa jo istuvan ja niin sanotun ulkoparlamentaarisen opposition välillä. Kommunistinen puolue, populistinen LDPR sekä Oikeudenmukainen Venäjä muodostavat duumassa opposition, mutta äänestävät pääosin valtapuolue Yhtenäisen Venäjän vanavedessä. Duuman ulkopuolelle jäävistä oppositiopuolueista kymmenen osallistuu vaaleihin. On tosin epäselvää, kuinka moni niistä yrittää tosissaan duumaan, kuinka monen tehtävä on vain hämmentää äänestäjää. - Häirikköpuolueiden on vain tarkoitus häiritä muita puolueita. Usein nämä puolueet aiheuttavat haittaa jo pelkällä olemassaolollaan, selittää Kansalaisaloitekomitean tutkija Arkady Ljubarev. Keinoja on monia: häiriköillä on usein samantyyppinen nimi ja logo kuin toisella puolueella, joskus jopa samannimisiä ehdokkaita. Siksi esimerkiksi kommunistisia puolueita on kaksi. Venäjän kommunistit on olemassa vain jotta se veisi Venäjän kommunistiselta puolueelta ääniä. Tunnistaminen vaikeaa Juuri nyt Ljubarev kinastelee kollegoidensa kanssa siitä, onko puolue Kotimaa häiriöksi ennemmin Oikeudenmukaiselle Venäjälle vaiko valtapuolue Yhtenäiselle Venäjälle. Siitä, pyrkiikö Kasvun puolue tosissaan duumaan vai ei, Ljubarev ei ole varma. Puoluetta johtava liikemies Boris Titov tunnetaan tiiviistä yhteyksistään Yhtenäiseen Venäjään, minkä takia moni uskoo kyseessä olevan Kremlin projekti. Varsinkin, kun puolue vienee kahden viikon kuluttua pidettävissä duuman vaaleissa ääniä erityisesti liberaaleilta oppositiopuolueilta kuten Jablokolta ja Parnasilta. Titov itse vastaa vaalitilaisuuden päätyttyä kierrellen suoraan kysymykseen häiriköinnistä. - Me olemme puolue, joka on jonkin asian puolesta, emme mitään vastaan. Haluamme vain muuttaa taloutta, hän sanoo mutta jatkaa haukkumalla Parnasia ja Jablokoa. Toisaalta niinhän poliittisten vastustajien kuuluu. Kuten Ljubarev sen muotoilee: pahimpia häirikköjä ovat loppujen lopuksi oikeat puolueet. Toisilla vastuksia vain on enemmän kuin muilla.