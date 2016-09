Republikaaneilla eri näkemyksiä Trumpin siirtolaispolitiikan tiukkuudesta

Yhdysvalloissa republikaanipuolueen sisällä on erimielisyyttä siitä, millaista maahanmuuttopolitiikkaa puolueen presidenttiehdokas Donald Trump ajaa.

Trumpin viime viikolla Arizonassa pitämän puheen jälkeen hänen maahanmuuttonäkemystensä on analysoitu sekä löystyneen että pysyneen hyvin tiukkoina.

Trumpin vahvimpiin tukijoihin kuuluva New Yorkin pormestari Rudy Giuliani sanoi uutiskanava CNN:n State of the Union -ohjelmassa vieraillessaan, ettei Trump aio toteuttaa laittomasti maassa oleskelevien siirtolaisten massakarkotuksia. Giulianin mukaan Trump ei halua "hajottaa Yhdysvalloissa asuvia perheitä".

Arizonan republikaanisenaattori Jeff Flake puolestaan sanoi CBS-kanavalle, että Trumpin maahanmuuttopolitiikka on pelkästään "hämmentävää".

- Mitä tulee maahanmuuttoon, hän (Trump) kääntyilee ja kääntyilee niin, että välillä kyseessä on täyden 360 asteen käännös, Flake sanoi.

Hän lisäsi, ettei ole lainkaan varma siitä, tuleeko tukemaan Trumpia marraskuun vaaleissa.

Flake ja Trump ajautuivat sanasotaan viimeksi sen jälkeen, kun Arizonassa vieraillut Trump syytti senaattoria heikosta johtajuudesta maahanmuuttokysymyksissä. Jo aikaisemmin Flake on kehottanut republikaanipuoluetta suuntaamaan varoja Trumpin kampanjasta senaattiin pyrkivien republikaaniehdokkaiden taakse.

Massakarkotuksia vai ei?

Arizonassa pitämässään tiukkasanaisessa puheessa Trump sanoi, ettei laittomasti saapuneille siirtolaisille ole luvassa armahduksia ja että kaikki laittomasti saapuneet ovat "karkotusten piirissä". Hän kuitenkin keskittyi puhumaan uusien laittomien saapumisten estämisestä muun muassa Meksikon rajalle rakennettavan muurin avulla sekä rikoksiin Yhdysvalloissa syyllistyvien ulkomaalaisten karkotuksista.

Laittomasti maassa oleskelevien kohtalosta keskustellaan Trumpin mukaan sitten, "kun muuri on rakennettu ja rikolliset karkotettu".

New Yorkin pormestarin Giulianin tulkinnan mukaan kaikki Trumpin puheessaan esittämät askeleet on suunnattu enimmäkseen "rikollisia laittomasti saapuneita vastaan". Pormestarin mukaan Trump puhui Yhdysvaltain rajojen turvaamisesta ja kriminaalien karkottamisesta ja puuttui vasta sitten kysymykseen siitä, mitä maassa laittomasti jo asuvien, rikoksiin syyllistymättömien ihmisten kanssa tulisi tehdä.

- Se oli hänen viestinsä puheessa, joskin olen kanssanne samaa mieltä siitä, että viesti hieman hautautui hetken tunnekuohussa, Giuliani sanoi CNN:n haastattelussa

Aiemmin kampanjansa aikana Trump on sanonut, että kaikki arviolta 11 miljoonaa laittomasti Yhdysvalloissa oleskelevaa ihmistä tulisi poistaa maasta. Trumpin kampanjapäällikkö Kellyanne Conway ja Trumpin varapresidenttiehdokas Mike Pence ovat vastailleet kysymyksiin massakarkotuksista kierrellen.