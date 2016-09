Merkelin puolue hävisi oikeistopopulisteille osavaltiovaaleissa

Saksassa liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit (CDU) on kärsinyt kirvelevän tappion Mecklenburg-Etu-Pommerin eilisissä osavaltiovaaleissa.

Kun valtaosa äänistä on laskettu, on CDU:n äänisaalis vain 19 prosenttia. Kyseessä on puolueen huonoin tulos osavaltiossa kautta aikain.

Vaalivoittaja sosiaalidemokraatit säilytti asemansa osavaltion suurimpana puolueena ja keräsi noin 30 prosentin äänisaaliin. Toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousi noin 21 prosentilla oikeistopopulistinen ja maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD).

Entisen DDR:n alueella sijaitseva Mecklenburg-Etu-Pommeri on Saksan köyhin osavaltio. CDU:n tappion syynä lienee ennen kaikkea Merkelin liberaali maahanmuuttopolitiikka. AfD:n kärkipolitiikkoihin Mecklenburg-Etu-Pommerissa lukeutuva Leif-Erik Holm sanoi ensimmäisten tulosten jälkeen, että kyseessä voi olla Merkelin liittokansleriajan lopun alku.

Merkel itse ei ole vielä kommentoinut vaalitulosta.

Saksassa järjestetään pääkaupunki Berliinin osavaltiovaalit kahden viikon kuluttua ja liittopäivä- eli parlamenttivaalit ensi vuonna.