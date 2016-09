WWF: Isopanda ei ole enää erittäin uhanalainen laji

Vapaana elävien isopandojen (Ailuropoda melanoleuca) populaatiot ovat kasvaneet. Isopandat luokitellaan nyt kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n raportissa vaarantuneiksi. Aiemmin isopandat luokiteltiin erittäin uhanalaisiksi.

IUCN:n uhanalaisluokituksista kertovan Punaisen kirjan mukaan isopandojen kanta on kasvanut 17 prosentilla viimeisen vuosikymmenen aikana. Vapaana eläviä pandoja arvioidaan olevan Kiinassa 1864 yksilöä.

- Pandojen kannan kasvu osoittaa, että tieteellinen tutkimus, poliittinen tahto ja paikallisyhteisöjen sitoutuminen suojelutyöhön yhdessä mahdollistavat villieläinten suojelun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen. Isopandoista on tullut viimeisten viidenkymmenen vuoden kuluessa luonnonsuojelun tunnuseläin samalla kun se on organisaatiomme symboli. Se, että isopandat ovat suojelutyön ansiosta askeleen kauempana katoamisesta, on innostava tieto kaikille ympäristönsuojelutyötä tekeville, iloitsee WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Kansainvälinen WWF-verkosto on suojellut isopandoja Kiinassa 1980-luvulta saakka esimerkiksi edistämällä suojelualueiden perustamista. Nykyisin vapaina elävistä pandoista noin 60 prosenttia elää suojelualueilla.

Pandoja uhkaa yhä etenkin ilmastonmuutos, joka vaikuttaa muun muassa niiden pääasiallisen ravinnon, bambujen, kasvuun.