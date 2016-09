CNN tarkisti vaaliväittelyn faktoja: "En kannattanut Irakin sotaa" ja muita pötypuheita

Huomio kiinnittyi väittelyssä myös siihen, miten hyvin ehdokkaat pysyvät totuudessa. Niin demokraattien Clinton kuin republikaanien Trump on jäänyt kiinni valehtelusta presidenttikampanjan aikana. Uutiskanava CNN muistuttaa, että Trump on esittänyt totena lukuisia väitteitä, joilla ei ole mitään todellisuuspohjaa. Clinton on johtanut harhaan ja valehdellutkin muun muassa sähköpostikohustaan.

Amerikkalaismedian arvion mukaan Trump päästeli suustaan lukuisia valheita 90-minuuttisen väittelyn aikana, kun taas Clinton pysyi tosiasioissa.

CNN tarkisti tuoreeltaan faktoja väittelyssä esiin nousseista väitteistä, tässä muutamia:

1) Trump: "En kannattanut Irakin sotaa."

Clinton syytti Trumpia Irakin sodan tukemisesta, johon republikaani vastasi jyrkästi, että väite on väärä.

Väärässä on kuitenkin Trump itse, sillä CNN:n mukaan hän tuki sotaa julkisesti, eikä video- ja äänitallenteille jääneitä kannatuspuheita voi perua väittämällä toisin.

Väite on valhe.

2) Trump: Clinton oli mukana levittämässä valheita siitä, ettei Barack Obama oli syntynyt Yhdysvalloissa.

Trump on väittänyt useita kertoja, että Clinton oli mukana levittämässä valheita Yhdysvaltain nykyisen presidentin Barack Obaman synnyinmaasta, vaikka oikeastaan asia on päinvastoin.

Vuonna 2008 Clintonin kampanjassa mukana ollut vapaaehtoinen sai potkut, koska hän oli välittänyt salaliittoteoriaan liittyviä sähköposteja. Clinton ei kuitenkaan ole väittänyt, ettei Obama olisi amerikkalainen.

Trump itse on kuitenkin pitänyt meteliä sen puolesta, ettei Obama olisi syntynyt Yhdysvalloissa. Trump jatkoi huhun levittämistä, vaikka Obama julkisti syntymätodistuksensa vuonna 2011.

Väite on valhe.

3) Trump: "Murhat ovat lisääntyneet New Yorkissa."

Trump sanoi vaaliväittelyssä, että murhat olisivat lisääntyneet New Yorkissa. CNN:n mukaan kaupungissa tapahtuneiden murhien määrät ovat tänä vuonna laskeneet 4,3 prosenttia viime vuodesta.

Väite on valhe.

4) Trump: Clinton kannatti Tyynenmeren kumppanuussopimusta (TPP)

Trump sanoi väittelyssä, että Clinton piti Tyynenmeren kumppanuussopimusta kullanarvoisena ollessaan ulkoministeri. Tässä Trump on oikeassa. Clinton on tosiaan kääntänyt takkinsa TPP-sopimukseen liittyen.

Väite on totta.

5) Clinton: Trump sanoi kiinalaisten keksineen ilmastonmuutoksen.

Clintonin mukaan Trump on väittänyt, että ilmastonmuuton on kiinalaisten keksimä huijaus. Trump on myös sanonut, ettei hän usko ilmastonmuutokseen.

Clintonin väitteet ovat totta, sillä Trump on esittänyt näkemyksensä asiasta muun muassa julkisesti Twitterissä. Trump on yrittänyt lieventää kantaansa väittämällä myöhemmin, että hän vitsaili aiheesta.

Väite on totta.

6) Clinton: Trump hurrasi asuntokriisille

CNN:n mukaan Trump sanoi vuonna 2006, että tavallaan toivoo asuntokriisiä, koska silloin hänen kaltaisensa ihmiset pääsevät ostoksille.

Väite on osittain totta.

Lähde: CNN

