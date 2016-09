Myanmarilaiset ovat maailman auttavaisimpia ihmisiä

Gallup International haastattelee eri tutkimuksiinsa 145 000 ihmistä yli 140 maassa. Aftenposten kertoo hyväntekeväisyysraportista, jonka mukaan Myanmar on maailman auttavaisin valtio.

Haastateltavilta kysyttiin kolme kysymystä:

- Annatko rahaa hyväntekeväisyyteen? Käytätkö omaa aikaasi vapaaehtoisjärjestön vapaaehtoistyöhön? Autatko apua tarvitsevaa tuntematonta ihmistä?

Haastattelujen mukaan 1,4 miljardia ihmistä on lahjoittanut rahaa hyväntekeväisyyteen. Liki miljardi ihmistä on osallistunut järjestöissä vapaaehtoistyöhön ja 2,2 miljardia ihmistä on viimeisen kuukauden aikana auttanut ventovierasta ihmistä.

Toisella sijalla tutkimuksessa oli Yhdysvallat, kolmantena Uusi-Seelanti, neljäntenä Kanada ja viidentenä Australia.

Pohjoismaat löytyvät seuraavilta kymmeniltä: Norja on 15., Ruotsi 28., Suomi 31. ja Tanska 39. Islantia ei tutkimuksessa ole mukana.

Tutkimuksen suurin uutuus oli se, että ensi kertaa sitten vuoden 2008 miehet ovat halukkaampia auttamaan kuin naiset.

Monissa maissa autetaan avokätisimmin omia kansalaisia. Niinpä Kiinassa vuonna 2008 tapahtuneen Sichuanin maanjäristyksen jälkeen apua antoi joka kuudes, 17 prosenttia kiinalaisista. Vuoden 2015 indeksissä kiinalaisten auttajien osuus oli enää kuusi prosenttia kiinalaisista, ja maa oli pudonnut vertailussa sijalle 144.

Lähde: Aftenposten

Hyväntekeväisyysindeksi