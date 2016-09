Vaaliväittelyn parhaat palat: "Elät omassa todellisuudessasi"

Trumpin yksi erikoisimmista lipsautuksista sattui verotietoja koskevassa keskustelussa.

- Ainoat vuodet, joina kukaan on (verotietoja) nähnyt, olivat ne pari vuotta, joina hänen piti paljastaa ne valtion viranomaisille, koska hän yritti saada luvan kasinolle. Ja ne tiedot näyttivät, ettei hän maksanut ollenkaan liittovaltion tuloveroa, Clinton sanoi.

- Se tekee minusta fiksun, Trump kuittasi hämmentävästi väliin.

Trump syytti Clintonia peesauksesta koskien mielipidettä Tyynenmeren kumppanuussopimuksesta (TPP). Clinton puhui sopimuksen puolesta, mutta tuli toisiin ajatuksiin myöhemmin.

- Sitten kuulit, mitä minä sanoin siitä, ja yhtäkkiä olit sitä vastaan, Trump sanoi painokkaasti.

- Donald, tiedän, että elät omassa todellisuudessasi, Clinton aloitti puolustautumisen ja sai yleisön nauramaan.

Trump yritti saada ennakkoon valmistautuneen Clintonin huonoon valoon. Clinton kuitenkin vastasi fiksusti.

- Minusta tuntuu, että Donald Trump kritisoi minua juuri siitä, että valmistauduin tähän väittelyyn. Ja kyllä minä valmistauduin. Ja arvaa mihin muuhun valmistauduin? Valmistauduin olemaan presidentti ja mielestäni se on hyvä asia.

Kun Trump kehui vuolaasti omaa luonnettaan ja epäili Clintonin luonteen olevan sopimaton presidenttiyteen, reagoi Clinton siihen hymyillen.

- Huh, okei, Clinton vastasi epäuskoisena.

Väittelyn jälkeen CNN:n toimittaja haastatteli Donald Trumpia, joka oli ylpeä siitä, ettei ollut vetänyt Clintoneiden suhdesotkuja mukaan väittelyyn.

- Olen todella iloinen, etten tarttunut Bill Clintonin hairahdukseen kunnioittaakseni häntä. Koska minä kunnioitan paljon Chelsea Clintonia, Trump sanoi viitaten väittelyn katsomossa istuneeseen Clintoneiden tyttäreen.

Myöhemmin CNN koosti videon väittelystä, johon on koottu jokainen kerta, jona Trump keskeytti Clintonin tai puhui hänen päälleen. Videon on nimetty "Välihuomautusten taiteeksi".

Lähteet:

Politico

CNN 1

CNN 2

Twitter

"You're wrong, you're wrong." Trump had a lot to say on #DebateNight, a lot of it while Clinton was speaking https://t.co/eMfDyibSZI pic.twitter.com/WGGsQierbO