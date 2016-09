Yhdysvallat on päättänyt antaa lisää humanitaarista apua Syyrialle. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on myöntänyt 364 miljoonaa dollaria eli noin 324 miljoonaa euroa Syyrian auttamiseksi. Rahalla on tarkoitus auttaa YK:ta ja kansalaisjärjestöjä auttamaan sisällissodan takia ahdingossa olevia siviilejä.

Yhdysvallat on nyt antanut Syyrialle 5,9 miljardia dollaria sen jälkeen, kun sisällissota puhkesi Syyriassa vuonna 2011. Syyskuussa alkanut, noin viikon kestänyt tulitauko romuttui, kun reilu viikko sitten Syyrian armeija ilmoitti jatkavansa taisteluja Syyriassa.