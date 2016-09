Yhdysvaltain Kuuban-suurlähettilääksi nimetty Jeffrey DeLaurentis on toiminut aiemminkin diplomaattina Havannassa. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on nimittänyt Kuuban-suurlähettilään ensimmäisen kerran 50 vuoteen. Obama nimitti Yhdysvaltain Kuuban-suurlähettilääksi Jeffrey DeLaurentisin, joka on toiminut diplomaattina Havannassa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Bogotassa ja YK:ssa.