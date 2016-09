Tesla-pomo haluaa rakentaa siirtokunnan Marsiin

Omaa Space X -avaruusohjelmaansa pyörittävä miljardööri Elon Musk haluaa perustaa siirtokunnan Marsiin vuonna 2024. Sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtajana tunnettu Musk kaavailee, että Marsiin lähetettäisiin 100 ihmistä kerralla avaruusaluksella.

Musk sanoi Meksikossa järjestetyssä avaruuskonferenssissa, että Space X aikoo lähettää rahtikapseli Dragonin Marsiin jo vuonna 2018. Ensimmäiset matkustajat saapuisivat perille punaiselle planeetalle vuoden 2025 puolella. Muskin mukaan matkalipun hinta voitaisiin painaa alle 100 000 dollariin (noin 90 000 euroon).

- Tarkoitus on, että matka on lähes kenen tahansa saavutettavissa. Marsiin ei voida luoda elinkelpoista sivilisaatiota, jos matkalipun hinta on kymmenen miljardia dollaria, Musk selosti.

Hanke toteutettaisiin yhteistyössä julkisen vallan kanssa, mutta Musk ei vielä kertonut minkä maan kanssa yhteistyötä olisi tarkoitus tehdä. Musk esitteli videolla kuljetusjärjestelmää, joka perustuu uudelleen käytettäviin raketteihin, joille tuotetaan polttoainetta Marsissa. Musk myönsi, että matkalla on riskinsä.

- Ensimmäiset matkat Marsiin ovat todella vaarallisia. Onnettomuusriski on suuri. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Kysymys on periaatteessa, oletko valmis kuolemaan? Jos vastaus on kyllä, olet ehdokas lähtemään, Musk sanoi.

Yhdysvaltojen avaruusvirasto Nasa on ilmoittanut suunnittelevansa, että ensimmäiset miehitetyt lennot Marsiin tehtäisiin vuoteen 2030 mennessä. George Washington -yliopiston avaruuspolitiikan emeritusprofessori John Logsdon arvioi, että Muskin visio sisältää enemmän visiota kuin yksityiskohtia. Logsdon huomautti, ettei Musk kerro, miten hankkeen miljardien dollarien kustannukset katettaisiin.

Myös avaruusmatkailua edistävän Explore Marsin toimitusjohtaja Chris Carberry oli epäileväinen.

- Uskoisin, että Marsiin lähetetään todennäköisemmin pieni joukko ihmisiä tutkimaan, voiko siellä elää, ennen kuin sinne lähtee sata ihmistä kerralla, Carberry sanoi.