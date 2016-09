EU kiirehtii vahvistamaan Pariisin ilmastosopimusta

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen kokoukseen vauhdittaakseen Pariisin ilmastosopimuksen ratifiointia.

EU:lla on tuli hännän alla, sillä se on jäänyt asiassa ikävästi muiden vauhdista. Sopimuksen ovat jo vahvistaneet monet suuret saastuttajat kuten Yhdysvallat, Kiina, Intia ja Meksiko.

Kelkasta putoaminen on EU:lle kiusallista, sillä se on pyrkinyt profiloitumaan ilmastopolitiikassa suunnannäyttäjänä. Brysselissä pidettävässä kokouksessa on tarkoitus päättää, että EU voi vahvistaa sopimuksen jäämättä odottamaan jäsenmaiden kansallisia päätöksiä. Tämä olisi poikkeuksellista, mutta kova paine on ajanut etsimään oikotietä.

Pariisin ilmastosopimus astuu voimaan kuukausi sen jälkeen, kun sen on ratifioinut vähintään 55 maata, joiden osuus maailman kasvihuonepäästöistä on vähintään 55 prosenttia.

Toistaiseksi kasassa on 61 maata, joiden päästöosuus 48 prosenttia. EU:n ratifioinnin pitäisi riittää siihen, että sopimus astuu voimaan.

Kokousta valmistelevan lähteen mukaan YK tulkitsee viime kädessä sen, miten EU:n panos vaikuttaa asiaan. Tämä on herättänyt kysymyksiä, koska toistaiseksi vasta muutama jäsenmaa on ratifioinut sopimuksen kansallisesti. EU-lähteen mukaan jo kyseisten jäsenmaiden päästöosuudet riittävät sopimuksen voimaantuloon.

Suomessa hallituksen esitys ilmastosopimuksen vahvistamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa. Suomea kokouksessa edustaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).