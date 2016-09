Tšekin nimi on nyt englanniksi Czechia

Tšekin tasavallan englanninkielinen lyhyt nimi on nyt Czechia. Se on lisätty kansainväliseen maakoodistandardiin (ISO 3166-1).

Aiemmin maalla on ollut standardissa vain pitkä englanninkielinen nimi the Czech Republic eikä muutoksella ole siihen vaikutusta.

Tšekin tasavallan suomenkielinen lyhyt nimi on Tšekki. Suomen Standardisoimisliitto SFS:n on vahvistanut nimen maakoodistandardin suomenkielisessä versiossa SFS-EN ISO 3166-1, eikä siihen ole tekeillä muutosta.

Standardissa on kaksi- ja kolmikirjaiminen tunnus kaikille maailman maille ja joillekin epäitsenäisille alueille. Siinä on mainittu myös kunkin maan viralliset kielet ja paikallinen lyhyt nimi. Slovakian paikallinen nimi on Slovensko ja Tšekin paikallinen nimi Česko.