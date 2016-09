Italiassa eniten yli 80-vuotiaita - Näin sijoittui Suomi

Euroopan unionissa asuu lähes 27 miljoonaa 80-vuotiasta tai vanhempaa ihmistä. Iäkkäiden määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa noin seitsemällä miljoonalla. EU:n väestön ikärakennetta selvitti Eurostat. Tilaston tiedot ovat vuodelta 2015.

Väestö ikääntyy lähes kaikissa EU-maissa. Unionin asukkaista 80 vuotta on täyttänyt jo 5,3 prosenttia. Vuonna 2005 iäkkäiden osuus oli 4 prosenttia. Vanhenevassa unionissa joka 20:s on 80-vuotias tai vanhempi.

Väestö on iäkkäintä EU:n eteläisissä jäsenmaissa. Italiassa on eniten 80 vuotta täyttäneitä. Italialaisista 6,5 prosenttia on täyttänyt 80 vuotta.

Italian jälkeen iäkkäitä asuu eniten Kreikassa (6,3 prosenttia väestöstä), Espanjassa (5,9 %), Ranskassa (5,8 %) ja Portugalissa (5,7 %).

Suomessa iäkkäiden määrä on hieman unionin keskiarvon alapuolella. Suomalaisista 5,1 prosenttia on täyttänyt 80 vuotta. Suomessa on yhdeksänneksi eniten yli 80-vuotiaita väkilukuun suhteutettuna.

Vähinten iäkkäitä on Irlannissa ja Slovakiassa, joissa vain 3,1 prosenttia väestöstä on 80-vuotiaita tai vanhempia.

Eurostatin mukaan väestön vanheneminen johtuu osittain elinajanodotteen nousemisesta. Pisin elinajanodote on ranskalaisilla, jotka voivat 80-vuotiaina odottaa elävänsä vielä ainakin 11 vuotta. Myös elinajanodotteen osalta Etelä-Euroopassa ollaan kärkimaita.

Bulgariassa 80-vuotiaalle on odotettavissa vielä seitsemän elinvuotta. EU:n pisimmän ja lyhimmän elinajanodotteen välillä on siis neljän vuoden ero.

Suomalaisten eliniänodote on hieman EU:n keskiarvon alapuolella. Suomalaisten odotetaan elävän Eurostatin tilaston mukaan noin 89-vuotiaiksi.

Lähde:

Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7672228/3-29092016-AP-EN.pdf/4b90f6bb-43c1-45ed-985b-dfbe9564157a