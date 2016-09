Autiomaalta löydettiin jättimäinen dinosauruksen jalanjälki

Mongolialaiselta aavikolta on löydetty valtava dinosauruksen jalanjälki. Jättimäinen fossiili on isoimpia koskaan löydettyjä, sillä se on 106 senttimetriä leveä ja 77 senttimetriä pitkä. Löydöstä kertoi muun muassa phys.org -verkkosivusto.

Jälki löydettiin Gobin autiomaasta viime kuussa. Löydön teki mongolialais-japanilainen tutkimusryhmä, joka on arvioinut jäljen syntyneen 70–90 miljoonaa vuotta sitten.

Jäljen on jättänyt todennäköisesti pitkäkaulainen titanosaurus, joka on kasvanut jopa 30 metriä pitkäksi ja 20 metriä korkeaksi.

– Tämä on hyvin harvinainen löytö, koska kyseessä on hyvin säilynyt fossiloitunut, yli metrin pitkä jalanjälki, jossa näkyvät painaumat kynsistä, tutkijoiden lausunnossa sanottiin.

Lähde: Phys.org