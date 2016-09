Lontoossa ei innostuttu sympaattisesta metrotempauksesta - "Turpa kiinni!"

Kampanjan takana on Yhdysvalloista Lontooseen muuttanut Jonathan Dunne, joka halusi tempauksellaan tuoda iloa kaupunkiin, jonka ihmiset vaikuttavat Dunnen mukaan tuntevan olonsa epämukaviksi tavallisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Vaikka Dunnen tarkoitus oli hyvä, ei lopputuloksessa ole kehumista.

Kaikki lontoolaiset eivät tietenkään ole ollut kampanjaa vastaan, mutta sosiaalisen median perusteella vaikuttaa siltä, ettei suurin osa lontoolaisista ole ottanut hyvää tarkoittanutta kampanjaa omakseen. Jutusteluun kannustavaa pinssiä pilkataan sosiaalisessa mediassa muun muassa kuvilla pinsseistä, joissa lukee "Turpa kiinni!" ja "Älä edes ajattele puhumista kanssani".

Dunne on saanut huomata, että vaikeaa saada lontoolaiset edes ottamaan ilmaiseksi jaettuja pinssejä. Monet ovat perustelleet nuivaa asennettaan sillä, että pelkäävät pinssin vetävän puoleensa hulluja.

- 20 prosenttia ajattelee, että se on kiva idea. 80 prosenttia ihmisistä ajattelee, että se on hirveä, huonoin idea ikinä, Dunne kertoo BBC:n Newsbeatille.

Dunne sanoo, ettei hän halua kannustaa siihen, että satunnaiset ihmiset häiritsevät toisiaan julkisilla paikoilla.

- Se on valinta, jonka vain sinä voit tehdä. Mutta jos olet kiinnostunut, käytät rintamerkkiä.

Vaikka sosiaalisen median perusteella vaikuttaa siltä, etteivät britit ole innostuneita tempauksesta ja siitä on pilkattu Dunnea, hän aikoo jatkaa kampanjansa parissa. Uusi erä pinssejä on tilauksessa.

- En halunnut muuta kuin pitää hieman hauskaa.

- Luulin, että se olisi ollut hauskempaa. Tämä ei ollut massiivisesti valmisteltu suunnitelma, Dunne sanoo BBC Newsbeatille.

