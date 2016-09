Kiinan luontaislääkemarkkinat nielevät Afrikan aasit

Useat Afrikan maat ovat joutuneet asettamaan rajoituksia aasien ja aasinnahkojen viennille Kiinaan. Taustalla on Kiinan markkinoiden kasvanut kysyntä aasinnahasta valmistettavalle ejiao-liivatteelle ja toisaalta samanaikainen Kiinan oman aasikannan merkittävä pieneneminen.

Yksi aasivientiin puuttunut valtion on Niger, josta on viety 80 000 aasia tänä vuonna. Viime vuonna määrä oli 27 000.

Vientimäärät uhkaavat Nigerin kotimaista aasikantaa, ja aasien noussut hinta ohjaa karjankasvattajia siirtymään aasien kasvatukseen, maan hallituksen edustaja kertoo. Aasien hinnannousu estää myös paikallisia ostamasta esimerkiksi maataloudessa välttämättömiä aaseja, ja samalla aasien hinnan nousu aiheuttaa inflaatiota myös muiden eläinten hintoihin.

Burkina Faso puolestaan on kieltänyt aasinnahkojen viennin, kun maan 1,4 miljoonan aasin kantaa "ylikäytettiin". Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä maasta vietiin 1 000 aasinnahkaa Kiinaan, viimeisellä neljänneksellä 18 000. Etelä-Afrikassa aasien kasvanut kysyntä on johtanut aasien varkauksien kasvuun ja aasikauppaan on pesiytynyt julmuutta eläimiä kohtaan, The Guardian kertoo.

Kiinan ejiao-markkinoiden tyydyttämiseksi myös Keniassa on avattu aasiteurastamo, joka tuottaa nahkoja Kiinan-vientiin.

Uutiskanava CNN:n haastatteleman Afrikan ja Kiinan välisen kaupan asiantuntijan Eric Olanderin mukaan syntynyt tilanne vaatii sääntelyä, jotta toisaalta viejämaat hyötyvät kasvaneesta kysynnästä ja kaupan tuloista, mutta samalla maiden muu talous pystytään pitämään tasapainossa. Kiinan talous on niin suuri, että se pystyy helposti nielemään pienemmän maan kaikki resurssit, Olander sanoo.

Ejiao-hyytelöä tai liivatetta käytetään veteen tai alkoholiin liuotettuna itselääkintäaineena Kiinassa ja muualla Aasiassa. Tuotettava voidaan myös syödä. Ejiaon sanotaan auttavan esimerkiksi säärihaavoihin, verenvuotoon, unettomuuteen ja kuivaan yskään.

