Tällainen häviäjä Trump olisi: ei ehkä hyväksyisi Clintonin voittoa

Yhdysvaltain republikaanisen puolueen presidenttiehdokas Donald Trump vaikuttaa olevan epävarma siitä, miten hän suhtautuisi demokraattien ehdokkaan Hillary Clinton voittoon. Asiasta kirjoittavat ainakin The New York Times ja The Guardian.

Trumpin tulkittiin sanoneen perjantaina, ettei hän välttämättä hyväksyisi Clintonin voittoa. - Täytyy katsoa. Täytyy katsoa, mitä tapahtuu. Täytyy katsoa, Trump hoki The New York Timesin mukaan. Ehdokkaiden ensimmäisen yhteisen tv-vaaliväittelyn jälkeen Trump oli kuitenkin sanonut, että hän kunnioittaisi Clintonin voittoa "ehdottomasti". Väittely pidettiin tiistaina aamuyöllä Suomen aikaa. The Guardianin mukaan Trump myös epäilee vaalivilppiä. Trump pitää vaalivilppiä "maan suurena, suurena ongelmana", vaikka tutkimustulokset eivät väitettä tue. Yhdysvaltain presidentinvaalit huipentuvat ensi kuussa. Demokraatti Barack Obaman seuraaja valitaan tiistaina 8. marraskuuta. Fox Newsin uusimman kannatusmittauksen mukaan Clintonin kannatus on 43 prosentissa ja Trumpin 40 prosentissa. Kaksi viikkoa aiemmin Clintonin johto oli samassa mittauksessa vain prosenttiyksikön luokkaa. Lähteet: The New York Times, The Guardian, Fox News http://www.nytimes.com/2016/10/01/us/politics/donald-trump-interview-bill-hillary-clinton.html?_r=0 https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/30/trump-clinton-support-election-winner-debate-interview?CMP=twt_gu http://www.foxnews.com/politics/2016/09/30/fox-news-poll-clinton-ahead-trump-after-debate-fear-motivating-both-sides.html