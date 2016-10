Egyptiläinen kansanedustaja haluaa neitsyystestit yliopistoihin

Egyptiläinen parlamentaarikko Elhamy Agina haluaa yliopistoon pyrkiville naisille pakolliset neitsyystestit. Hän haluaa myös toimistolleen maan opetusministeriöltä luvan nähdä testitulokset ennen kuin opiskelijoille annetaan opiskelijakortit. Asiasta kertoo Egyptian Streets -lehti lähteenään Youm7-lehti.

- Meidän täytyy tarkistaa jokaisen yliopistoon pääsevän tytön testitulos varmistaaksemme, että hän on neiti. Siksi jokaisen tytön pitää esittää yliopistoon hyväksymisen yhteydessä virallinen dokumentti siitä, että hän on neiti, Agina sanoi Egyptian Streets -lehden mukaan. Lehden mukaan poliitikko tarkoittaa neiti-sanalla neitsyttä.

Agina perustelee ehdotustaan sillä, että testit auttaisivat vähentämään epävirallisia avioliittoja: pari solmii liiton ilman vanhempien hyväksyntää, ja paikalla ovat vain pappi tai virkamies sekä kaksi todistajaa. Kyseisten liittojen suosio on kasvanut Egyptissä viime vuosina. Arvostelijoiden mukaan kyseessä on tapa peitellä esiaviollista seksiä.

Parlamentaarikko Aginan ajatuksen mukaan jos nainen "reputtaa" neitsyystestin, siitä ilmoitetaan heti tämän vanhemmille. Agina uskoo, että se toimisi epävirallisesta avioliitosta haaveileville naisille ja miehille pelotteena.

Agina toivoo, että Egyptin parlamentti, media ja yliopistot tukisivat hänen aloitettaan. Sosiaalisessa mediassa hän on saanut pilkallisen vastaanoton. The Independent -brittilehden mukaan Agina on sittemmin toppuutellut kohua. Hän kokee tulleensa väärinymmärretyksi.

- En vaatinut mitään, tein ehdotuksen. Siinä on ero, hän sanoi brittilehden mukaan.

Agina on herättänyt lausunnoillaan kohua aikaisemminkin. Hän on muun muassa rohkaissut naisia sukuelinten silpomiseen seksuaalisten halujen vähentämiseksi. Syyskuun viimeisellä viikolla hän sanoi, että kaatuneen siirtolaislaivan uhrit eivät ansaitse sympatiaa. Agina kuuluu Egyptin parlamentin ihmisoikeuksien valiokuntaan.

Lähteet: Egyptian Streets, The Independent

http://egyptianstreets.com/2016/09/30/egyptian-mp-calls-for-mandatory-virginity-tests-for-admittance-of-women-to-universities/

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/egypt-forced-virginity-test-elhamy-agina-university-a7340531.html