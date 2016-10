Some-kansa ilkkuu Trumpille: "Viimeksi kun maksoit veroja, kännykät näyttivät tältä"

Sosiaalisen median käyttäjät ovat intoutuneet pilkkaamaan Yhdysvaltain republikaanisen puolueen presidenttiehdokasta Donald Trumpia muistelemalla elämää 1990-luvulla, kertoo Huffington Post.

New York Timesin mukaan Trump on saattanut välttyä maksamasta tuloveroja jopa lähes 20 vuotta. Ihmiset listaavat mikroblogipalvelu Twitterissä, miten asiat olivat silloin, kun Trump viimeksi maksoi veroja. Muisteluiden aihetunniste on #LastTimeTrumpPaidTaxes. Tviittaajat nostavat esille muun seuraavia asioita:

- Kännykät näyttivät tältä, tviittaa Marlow Stern kuvan kera.

- MTV esitti vielä musiikkivideoita, kirjoittaa nimimerkki Chinchillary viitaten musiikkitelevisiokanavaan.

- Ross ei ollut vielä pettänyt Rachelia, muistelee Sarah Wood tarkoittaen Frendit-televisiosarjaa.

- Donald Trump oli eronnut vasta kerran, kirjoittaa Cronuts J Gump. Trump erosi ensimmäisestä vaimostaan Ivana Trumpista vuonna 1992.

- Internetyhteys katkesi, kun puhelin soi, tviittaa Cathy Wentzel.

- Näissä vaaleissa äänestää ihmisiä, jotka syntyivät silloin, laskee Sarah Kendzior.

New York Timesin mukaan Trump on voinut välttyä maksamasta tuloveroa liittovaltiolle vuonna 1995 ilmoittamiensa 916 miljoonan dollarin tappioiden ansiosta. Käytännön mahdollistaa laki. Demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton on vaatinut Trumpia julkistamaan verotietonsa.

Lähde: The Huffington Post

http://www.huffingtonpost.com/entry/twitter-last-time-trump-paid-taxes-hashtag_us_57f0bbaee4b024a52d2f57ac?section=&