Punaisten lippujen maa

Turkin suurimman kaupungin, kahdelle mantereelle levittäytyvän Istanbulin katukuvaa hallitsevat punaiset, islaminuskon keskeisten symbolien puolikuun ja tähden kuvittamat liput.

Kansallislippuja roikkuu asuinkerrostalojen ikkunoissa ja parvekkeilla, autojen takaikkunoissa, kauppojen ja ravintoloiden edustoilla, moskeijoiden ulkopuolella, turistinähtävyyksissä ja tietenkin vallankumousyrityksen päänäyttämöillä Istanbulissa, Bosporinsalmen ylittävillä silloilla ja Atatürkin lentokentällä.

Vielä kesäkuussa Turkin lippuja liehui lähinnä valtion rakennusten liepeillä.

7/15. Turkki aloittaa puhtaalta pöydältä, otsikoi englanninkielinen kansainväliselle bisnesyleisölle suunnattu Turkin ulkomaankauppajärjestöä edustava The Turkish Perspective -lehti. Lehti on jaossa muun muassa Turkin kruununjalokiven, valtion 49-prosenttisesti omistaman lentoyhtiön Turkish Airlinesin koneissa.

Turkish Airlines lentää 116 maahan maailmassa, mikä on enemmän kuin millään muulla lentoyhtiöllä. Kansainvälisiä kohdekenttiä on niin ikään enemmän kuin millään muulla lentoyhtiöllä, 243. Äskettäin yhtiö valittiin kuudennen kerran peräkkäin Euroopan parhaimmaksi lentoyhtiöksi.

Turkish Airlines on tehokas ja hyvämaineinen tapa viedä Turkin viestiä ympäri maailman.

Syyskuussa lentoyhtiö järjesti päämajassaan Istanbulissa Atatürkin lentokentän tuntumassa kaksi isoa kansainvälistä lehdistökonferenssia. Ensimmäiseen konferenssiin lennätettiin 120 toimittajaa 18 eri maasta, toiseen viime viikon perjantaina lähes 60 toimittajaa Pohjois- ja Itä-Euroopan maista sekä Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Konferenssissa esiintyi Turkin talouselämän ykkösnimi, Turkish Airlinesin hallituksen puheenjohtaja Ilker Ayci. 45-vuotias Aycı nimitettiin yhtiön johtoon huhtikuussa 2015. Hän tuli konferenssiin Yhdysvaltain-matkalta, jossa hänen matkaseuranaan oli muun muassa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan.

Minun maani -sanat toistuvat useaan kertaan Aycin yli tunnin kestävässä puheessa kansainvälisille ja turkkilaisille toimittajille. Suurimman osan puheajastaan Ayci käyttää taustoittaakseen sotilaiden yrittämän vallankaappausyrityksen ja sitä seuranneiden päivien, viikkojen ja kuukausien tapahtumia. Turkissa tapahtumasta käytetään sanaa terrori-isku.

- Se oli musta yö Turkille. Tuona yönä menetin useita demokratiaa puolustaneita ystäviäni. Mikäli vallankaappaus olisi onnistunut, en olisi tässä teille puhumassa, tuskin olisin edes hengissä.

Ayci perustelee laajasti hallituksen toimia vallankaappausyrityksen jälkeen. Turkissa on kolmeksi kuukaudeksi julistettu poikkeustila. Keskiviikkona Turkin oikeusministeri Bekir Bozdag ilmoitti, että oikeudenkäyntejä vankiloissa odottaa 32 000 pidätettyä. On mahdollista, että oikeudenkäyntien takia on rakennettava lisää oikeustaloja - pidätykset siis venyvät. Lisäksi kymmeniätuhansia ihmisiä on irtisanottu viroistaan ja tuhansia yrityksiä suljettu.

- Uskokaa minua, henkilö, joka oli tämän takana, asuu Pennsylvaniassa isommassa talossa kuin Valkoinen talo on, Ayci viittaa rikkaaseen muslimisaarnaajaan Fethullah Güleniin, Erdoğanin entiseen liittolaiseen ja nykyiseen ykkösviholliseen, jonka luovuttamista Turkki vaatii Yhdysvalloilta jopa uhmaten Nato-kumppaneiden suhteita.

Pidätettyjä ja viroistaan erotettuja epäillään Gülenin Hizmet-liikkeen kannattajiksi. Lentoyhtiöstäkin on vallankaappausyrityksen jälkeen erotettu parisataa työntekijää. Jo vuonna 2014, kun Erdogan valittiin presidentiksi, poliisi- ja oikeuslaitosta puhdistettiin Gülenin kannattajista. Erdoganin ja Gülenin välirikko tuli esiin vuotta aiemmin, mutta pinnan alla oli kuohunut jo pitempään.

Ayci haluaa varoittaa kansainvälisiä toimittajia etenkin Gülenin kouluista, joihin hänen mukaansa on palkattu parhaat opettajat ympäri maailman levittämään gülenistista maailmankuvaa. Lännessä se on tulkittu maltilliseksi islamiksi, joka korostaa tiedettä ja uskontojen välistä vuoropuhelua. Turkki maalaa kuvaa jyrkemmästä islamismista ja itseään uhkaavasta varjovaltiosta.

- Näitä kouluja on myös teidän maissanne, hän varoittaa.

Aycin mukaan vallankaappausyrityksen jälkeen paljastui salainen viestintäjärjestelmä, jonne Gülenin seuraajat kirjautuivat salasanoillaan. Sen avulla gülenisteja saatiin nopeasti kiinni.

- Talo on puhdistettava, Ayci korostaa mutta myöntää, että myös syyttömiä ihmisiä on joutunut kärsimään. Turkin pääministeri Binali Yildirim ilmoitti viime viikolla, ettei nimettömien ilmiantojen perusteella enää pidätetä ihmisiä.

Valtaapitävien Turkissa 7/15 nähdään yönä, jolloin kansa nousi puolustamaan yhtenäisenä rintamana demokratiaa ja vastustamaan terrorismia - ja onnistui siinä. Lännessäkin armeijan vallankaappausyritys tuomittiin jyrkästi, mutta sen jälkeiset toimet on nähty vallan keskittämisenä Erdoganille ja suoranaisina noitavainoina Gülenin kannattajia tai sellaisiksi epäiltyjä kohtaan.

Turkki käykin nyt sotaa kolmella rintamalla, gülenisteja, kurdeja ja lopulta myös Syyrian rajamailla Isisiä vastaan pitääkseen maansa yhtenäisenä. Jo pitempään jatkuneessa maan sisäisessä kamppailussa on kyse myös arvoista; onko Turkki maallinen vai islamilainen valtio.

Erdoganilla on neljäskin uhka ja se voi olla kaikista suurin, talous. Moody´s alensi alkuviikosta Turkin valtionlainat roskalainaluokkaan, mihin maa reagoi voimakkaasti.

Erdoganin ja hänen AK-puolueensa suosion huima kasvu 2000-luvun alkupuolella perustui Turkin vahvaan talouskasvuun ja kansalaisten elintason nousuun, joskin sittemmin puolue vastasi myös konservatiivisen kansanosan huutoon tuomalla uskonnon politiikkaan ja arkeen.

- Talouden kasvuvauhti hidastuu, ja se vaikuttaa kaikkeen, myöntää Ilker Ayci.

Sisäisen uhan myötä nationalismi on oman arvonsa aina tunteneessa Turkissa noussut entisestäänkin, ja juuri siitä kaikkialla liehuvat Turkin liput kertovat.