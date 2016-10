Bogotássa näkyy koko elämän kirjo

Kolumbian suosituimpia matkailukaupunkeja ovat muun muassa maan toiseksi suurin kaupunki Medellín sekä Karibian puoleisella rannikolla sijaitseva kuvankaunis Cartagena. Pääkaupunki Bogotá on matkailijoille usein läpikulkupaikka.

Kaupunki on ruuhkainen asfalttiviidakko, eikä sääkään ole paras mahdollinen, sillä Guadalupe- ja Monserrate-vuorten välissä 2,6 kilometrin korkeudessa sijaitsevassa metropolissa on sateista vuoden ympäri. Bogotássa on kuitenkin viehätyksensä. Se ei ole lintukoto, mutta kiivasta tahtia kasvava suurkaupunki huokuu elämää. Nähtävää riittää pitkällekin reissulle.

Taloudellisen jakautuneisuuden voi nähdä Bogotássa selvästi. Kaupungin pohjois- ja koillisosissa omassa kuplassaan sähköaitojen sisällä asuu varakkain väki. Köyhin väestö asuu hökkelikylissä, joihin turisteilla ei ole asiaa.

Koillisessa sijaitsee Zona T -alue, joka on paitsi yöelämän keskus myös yksi kaupungin tärkeimmistä ostosalueista luksusputiikkeineen.

Sen vetonauloja ovat muun muassa kolumbialaista perinneruokaa laidasta laitaan tarjoava värikäs ruokatori Plaza Andrés Carne de Res sekä samaa nimeä kantava nelikerroksinen yökerho, jonka esikuva, legendaarinen salsapaikka Andrés Carne de Res Chía sijaitsee hieman Bogotán kaupunkialueen ulkopuolella.

Monet matkailijat eivät uskaltaudu Bogotáan sen vaarallisen maineen vuoksi. Turvallisuustilanne on kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana parantunut, ja ydinkeskustan alueella voi kävellä rauhassa.

Arvotavaraa ei kuitenkaan kannata pitää esillä, eikä taksin nappaaminen kadulta ole suositeltavaa, sillä taksiryöstöt ovat tavallisia. Rekisteröidyn taksin voi tilata puhelimitse.

Keskustassa sijaitsevat Bogotán tärkeimmät nähtävyydet, kuten Museo del Oro, jossa voi ihailla alkuperäiskansojen kulta-aarteita. Sen tuntumassa on käsityötoreja, joista voi ostaa esimerkiksi asusteita ja sisustusesineitä. Kolumbialaiset smaragdit (esmeralda) on syytä ostaa niihin erikoistuneista liikkeistä, jotka myyvät varmasti aitoja koruja.

Plaza Bolivar -aukion laidalla sijaitsee muun muassa Palacio de la Justicia -oikeustalo, joka vallattiin vuonna 1985 maan tunnetuimman huumeparonin Pablo Escobarin (1949–1993) käskystä.

Sen läheisyydessä voi nähdä myös Kolumbian presidentin virka-asunnon, Palacio de Nariñon, ja kivenheiton päässä sijaitsee viehättävä vanhakaupunki La Candelaría museoineen ja kirkkoineen. Monserrate-vuorelle voi nousta keskustasta kaapelihissillä. Kirkkaana päivänä vuorelta avautuvat upeat maisemat yli Bogotán.

Suunnistaminen suurkaupungissa ei ole helppoa, sillä Bogotán kaduilla ei ole nimiä vaan numerot. Metroa ei toistaiseksi ole, mutta kaupungin lävistää omalla suljetulla kaistallaan kulkeva Transmilenio-bussiverkosto, joka on etenkin ruuhkatunteina kaupungin kätevin kulkuväline.

Lue lisää sunnuntain Karjalaisen matkailusivulta.