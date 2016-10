Pariskunta kiersi poissa kotoa 16 vuotta putkeen - lapset syntyneet eri puolilla maailmaa

Candelaria ja Herman Zapp (kuvassa) olivat nuoripari Argentiinassa. He olivat tutustuneet lapsena ja seurustelleet teini-ikäisestä asti. Heitä oli aina yhdistänyt unelma matkustamisesta ja maailman kiertelystä. Kuuden vuoden avioliiton jälkeen he päättivät, että jos unelman haluaa toteuttaa, se on tehtävä nyt, ennen lapsia. Niinpä he keräsivät kasaan 4 000 dollaria, hankkivat Graham-Paige-auton vuodelta 1928 ja päättivät lähteä puolen vuoden road tripille.

Tuosta päätöksestä on nyt hurahtanut 16 vuotta. Koko sen ajan pariskunta on ollut tien päällä. He ovat kiertäneet kaikki mantereet paitsi Etelänapamantereen ja vierailleet yli 70 maassa. Ja niitä lapsiakin on vuosien varrella siunaantunut neljä. Kaikki ovat syntyneet eri puolilla maailmaa.

– Meidän ei tarvitse kannustaa lapsiamme, että menkää ja toteuttakaa unelmanne. Lapset ovat syntyneet osaksi unelmaa, Herman Zapp sanoo Etelä-Suomen Sanomille.

Zappin perhe tuli Lahteen viikonlopuksi Autot ja viihde -messuille. Siellä he jutustelevat ihmisten kanssa ja kertovat uskomatonta tarinaansa.

Kun lähdimme matkaan, kaikki varoittelivat, että varokaa ihmisiä. Varokaa ettei teitä ryöstetä tai kidnapata tai tapeta. Kukaan ei sanonut, että menkää, ihmiset kyllä auttavat, vaikka juuri niin siinä kävi. 99 prosenttia maailman ihmistä on hyviä, Candelaria Zapp sanoo.

Jotenkin asiat vain loksahtelevat kohdalleen. Intiasta ostetut renkaat osoittautuivat surkealaatuisiksi, mutta lauantaina auton alle saatiin jo uudet nokialaiset.

– Tapasin perheen viikko sitten, he päätyivät monen mutkan kautta meille. Hankimme autoon harrastajapiireistä renkaat ja pari sähköosaa, sanoo helsinkiläinen Kai Laine.

– Meillä ei ole ikinä ollut sponsoreita. Emme halua sekoittaa kaupallisuutta unelmaamme, Candelaria sanoo.

Tällä hetkellä perhe saa tuloja kirjoittamastaan kirjasta, jota he myyvät. Se riittää suunnilleen bensoihin. Jos kukaan ei kutsu heitä kylään, perhe nukkuu autossa, jonka katolle on rakennettu mukana kulkeva maja.

Eurooppa on perheen viimeinen maanosa. Sitten on aika palata kotiin. Nuoren parin ostama talo on odotellut omistajiaan 17 vuotta.

– Uskon, että pystymme kyllä asettumaan aloillemme. On ihana nähdä taas perhettä, Candelaria sanoo.

Asiasta kirjoitti Etelä-Suomen Sanomat.