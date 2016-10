Brittitutkimus: Naiset urkkivat puolison puhelimen tietoja - ja ilmeisesti syystä

Brittitutkimuksen mukaan naiset penkovat miehiä todennäköisemmin puolisonsa puhelimen sisältöä.

YouGovin tutkimus osoittaa, ettei uteliaisuus ole välttämättä ihan tuulesta temmattua, sillä miehillä on naisia todennäköisemmin puhelimessaan jotakin sellaista sisältöä, jota he eivät haluaisi paljastaa puolisolleen. Nuorista miehistä peräti neljäsosalla on salaisuuksia puhelimensa syövereissä.

Suurimmalle osalle briteistä sopii hyvin, että puoliso tutkii puhelinta. 87 prosenttia YouGovin tutkimukseen vastanneista ei pistä pahakseen, jos puhelinta pengotaan.

Tutkimukseen vastanneista 18-29-vuotiaista naisista 26 prosenttia myöntääkin katselleensa joskus puolisonsa puhelimen sisältöä, samanikäisistä miehistä puhelinta oli tutkinut 21 prosenttia vastaajista.

Uteliaimpia ovat 30-44-vuotiaat naiset, joista peräti 36 prosenttia vastasi tutkineensa puolisonsa puhelinta. Miehillä vastaava luku oli 22 prosenttia.

45-59-vuotiaista naisista 31 prosenttia ja miehistä 26 prosenttia kertoi joskus katsoneensa puolison puhelimen sisältöä.

Yli 60-vuotiaissa naiset ja miehet tutkivat puhelimen tietoja yhtä todennäköisesti tai epätodennäköisesti, sillä vain 15 prosenttia kertoi kurkkineensa puolison puhelimen tietoja.

Nuorilla miehillä on puhelimissaan eniten salattavaa. 18-29-vuotiaista miehistä 26 prosenttia pitäisi puhelimensa sisällön mieluiten omana tietonaan. Naisista vain kolmella prosentilla on puhelimessaan jotakin sellaista, jota he eivät haluaisi näyttää puolisolleen.

30-44-vuotiaista miehistä 17 prosentilla oli puhelimessaan sisältöä, jota he eivät toivoisi puolison näkevän, naisista viidellä prosentilla. Tutkimuksessa ei oteta kantaa siihen, millaista sisältöä puolisolta halutaan piilotella.

Mitä vanhempia vastaajat olivat, sitä harvemmalla heistä oli puhelimensa muistissa puolisolta kiellettyä sisältöä.

YouGovin syyskuussa toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1 545 aikuista brittiä.

