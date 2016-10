BBC: Juokseva hunaja estää virtsatietulehduksia?

BBC siteeraa Southamptonin yliopiston tekemää tutkimusta virtsatietulehduksista, joille erityisesti katetria käyttävät potilaat altistuvat sairaaloissa.

Alustavissa kokeissa on havaittu juoksevalla hunajalla päällystettyjen katetrien vähentävän virtsateiden tulehduksia. Hunajan antiseptisyys, sen teho bakteereihin ja homeisiin on tunnettu vuosisatojen ajan.

Tieteellinen peruste on vankka: Journal of Clinical Pathology -lehden mukaan kahdella yleisesti virtsatietulehduksia aiheuttavalla yleisellä bakteerilla - E. colilla ja Proteus mirabiliksellä - on erikoinen kyky kiinnittyä esimerkiksi katetrien pintaan. Hyvin tuntuvasti laimennetun juoksevan hunajan nähtiin tutkimuksessa estävän tehokkaasti näiden kahden bakteerin kiinnittymistä muovikatetreihin.

- Emme vielä tiedä, miten hyvin virtsarakko sietää hunajaa, olemme ihan alkuvaiheen tutkimuksessa, tohtori Bashir Lwaleed varoittelee.

Haavanhoitospesialisti, tohtori Nicky Cullum on hänkin varovainen:

- Southamptonin tutkimus on alkutekijöissään, emmekä saisi siksi innostua liikaa. Tarvitaan lisätutkimusta siitä, voiko hunaja vahingoittaa virtsarakkoa. Tämä on kuitenkin hieno tutkimusidea, joka kannattaa tutkia loppuun saakka.

Lähde: BBC

http://www.bbc.com/news/health-37471076