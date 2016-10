Trumpin säätiöltä kiellettiin varainkeruu New Yorkissa

Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin hyväntekeväisyyssäätiöltä on kielletty varainkeruu New Yorkissa. New Yorkin syyttäjän toimiston mukaan säätiötä ei ole rekisteröity asianmukaisesti.

Asiakirjojen mukaan säätiö on tukeutunut muilta saatuihin lahjoituksiin vuodesta 2008, kertoo BBC. Säätiöllä on nyt pari viikkoa aikaa toimittaa viranomaisille vaadittavat tiedot sekä edellisten vuosien rahainkeruuta koskevat asiakirjat. Trumpin kampanjaorganisaatio kommentoi asiaa lyhyesti. - Vaikka olemme hyvin huolissamme syyttäjä Eric Schneidermanin tutkinnan poliittisista vaikuttimista, Trumpin säätiö aikoo kaikesta huolimatta tehdä yhteistyötä tutkijoiden kanssa, sanoi kampanjan tiedottaja Hope Hicks lausunnossaan uutiskanava CNN:n mukaan. Schneiderman on Hillary Clintonia tukeva demokraatti.