Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan internetyhtiö Yahoo on seulonut salaa asiakkaidensa sähköposteja Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä. Reutersille puhuneiden lähteiden mukaan Yahoo on luonut viime vuonna ohjelman, joka etsii sen asiakkaille saapuvista sähköposteista tiettyjä tietoja. Ohjelmisto on Reutersin tietojen mukaan valvonut satoja miljoonia sähköpostitilejä.

Lähteiden mukaan pyynnön esitti joko kansallinen turvallisuusvirasto NSA tai liittovaltion poliisi FBI. Toistaiseksi ei ole tiedossa, minkälaisia tietoja viranomaiset mahdollisesti ovat hakeneet tai minkälaista dataa Yahoo on mahdollisesti luovuttanut viranomaisille. Yahoo kertoi vajaa kaksi viikkoa sitten, että ainakin 500 miljoonan sen asiakkaan käyttäjätilien tietoja joutui hakkeroinnin kohteeksi vuonna 2014.