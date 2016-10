Pakko saada: Uudelta tietokoneelta tuoksuva kynttilä

The Next Web -verkkosivusto kertoo tuoksukynttilästä, joka ei saa kotia tuoksumaan pirteältä sitruunalta tai makealta vaniljalta, vaan avatulta tietokonelaatikolta. Kynttilän kerrotaan tuoksuvan samalta kuin uuden Mac-tietokonepaketin avaaminen.

The Next Web -verkkosivusto uskoo, että New Mac -kynttilä on täydellinen hankinta Applen teknologiaan hurahtaneelle ihmiselle, joka on koukuttunut uusien härveleiden hankkimisesta ja pakkausten avaamisesta. Toisaalta kynttilän voi ostaa piruillakseen Android-käyttäjälle.

Kynttilää myy Twelve South -verkkokauppa, josta uuden tietokoneen tuoksua saa ostaa 24 dollarin eli noin 21 euron hintaan. Tuotetietojen mukaan kynttilässä eivät tuoksu muovi, alumiini ja pahvi, vaan minttu, persikka, basilika, laventeli, mandariini ja salvia. Kynttilän kerrotaan palavan 45-55 tuntia.

Pakkausten avaamista jäljittelevät kynttilät ovat kiinnostaneet siinä määrin, ettei niitä tällä hetkellä ole tarjolla verkkokaupassa.

The Next Webin mukaan ensimmäinen erä New Mac -kynttilöitä myytiin loppuun muutamassa tunnissa. Jos siis haluaa kokea pakkausten avaamisen huumaa uudelleen ja uudelleen, joutuu odottamaan tuoksukynttilöiden uutta erää.

Lähteet:

The Next Web

Twelve South