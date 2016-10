Brexit-neuvottelut sattuvat pahimpaan mahdolliseen aikaan

Pääministeri Theresa May lupasi tehdä virallisen, pykälään 50 nojaavan, esityksensä ensi vuoden maaliskuun lopussa. The Economist huomauttaa, että tämä aloittaa kahden vuoden prosessin, jonka lopputuloksena pitäisi olla sopimus, jonka kaikki EU:n 27 jäsenmaata voivat hyväksyä yksimielisesti.

Mutkia matkaan tuovat Ranskan presidentinvaalit ensi toukokuussa sekä ennen kaikkea Saksan syyskuussa 2017 pidettävät liittopäivävaalit. Joidenkin Theresa Mayn puoluetoverien mukaan Mayn olisi kannattanut odottaa rauhassa jopa Saksan vaalien jälkeistä aikaa, sillä vaalien aikaan unionin kaksi suurinta jäsenmaata ovat haluttomia käymään minkäänlaisia epävirallisia keskusteluja.

- Jos kahdenkeskisiin keskusteluihin lähdetään, noudattavat Ranska ja Saksa unionin virallista kovaa linjaa, linjaa ilman itään myönnytyksiä.

Maahanmuuttokysymyksissä May on ilmoittanut kantanaan, ettei Iso-Britannia halua lopettaa maahanmuuttoa kokonaan mutta että se haluaa valikoida tulijat entistä tarkemmin. Jo tämä on liikaa vaadittu, The Economist arvelee.

Se, että EU:n ulkopuolellakin Iso-Britannia saa maksaa osuutensa EU:n budjettiin, ei tyydytä innokkaimpia saarivaltion EU-vastustajia.

Britannian osaksi voikin tulla hard Brexit, kovakourainen erosopimus, joka maksimoi EU-eron saarivaltiolle aiheuttamat taloudelliset vahingot. Jopa tullimuodollisuuksien palauttaminen ja tavaroiden alkuperäselvitysten tekeminen saattaa nousta esiin. Ne molemmat heikentävät Ison-Britannian taloutta.

Renault-Nissanin pääjohtaja Carlos Ghosn on jo ilmoittanut, että hänen yhtiönsä vaatii täydellisiä kompensaatioita Brexitin yritykselle aiheuttamista lisäkustannuksista, jos Iso-Britannia haluaa nähdä yhtiön suuren autotehtaan jatkossakin Englannin Sunderlandissa.

Siunatuksi lopuksi The Economist muistuttaa, että Theresa Mayn hallituksella on parlamentissa vain 12 paikan enemmistö. George Osbourne on jo ilmoittanut, että maa äänesti Brexitistä, mutta ei kovakouraisesta Brexitistä. Pääministerin on siis parasta onnistua neuvotteluissa.

Lähde: The Economist