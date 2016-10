Kukaan alle 50-vuotias ei ole saanut taloustieteen Nobelia

The Economistin tekemän tutkimuksen pohjalta voisi sanoa, että Nobelin palkinnon saamisessa liki tieteellisten meriittien kaltaisia meriittejä ovat harmaat hiukset.

Nobelin palkinnot ovat aina olleet varttuneiden ihmisten palkintoja mutta tilanne on vain pahentunut tällä vuosituhannella. Kukaan ei ole koskaan saanut esimerkiksi taloustieteen Nobelia alle 50-vuotiaana. Tämän vuoden lääketieteen Nobelin saanut Yoshinori Osumi on 71-vuotias.

Vuoden 2000 jälkeen vain kahdeksan prosenttia kemian, fysiikan tai lääketieteen palkinnon saaneista on alla 50-vuotias. 1900-luvun vastaavista palkinnoista 36 prosenttia jaettiin alle viisikymppisille.

Lehdellä on osaselitys asialle: Nykyisin suurin osa palkinnoista pohjautuu kokeisiin, eri tieteen alojen perusteoriat on keksitty jo aiemmin. Tämän takia on syytä odottaa niin kauan, että mullistavalta kuulostavat kokeiden tulokset saadaan täydellisesti varmistettua. Toisaalta Nobel-komitealla näyttää olevan tapana palkita saman tieteen alan tutkijoista vanhimmat ensin.

Entä kirjallisuus? Moni kirjallisuuden klassikko on syntynyt nuorella iällä; moni kirjailija kirjoittaa nuorena ainutkertaisen ja ainutlaatuisen romaanin. Nobel-komitea ei nuoruuden palossa tehdylle tuotannolle helly: vain yhdeksän kirjallisuuden nobelistia kaikkiaan 112:sta on ollut palkitsemishetkellä alle 50-vuotias.

Ainoa poikkeus sääntöön on rauhanpalkinto, sillä sen saaminen ei edellytä pitkiä opintoja parhaissa yliopistoissa, ryyditettynä pitkällä tutkijan uralla. Niinpä rauhanpalkinnon on saanut Malala Yousafzai vain 17-vuotiaana.

Vanhin nobelisti - kaiketi pitäisi sanoa: toistaiseksi - on 90-vuotiaana taloustieteen Nobelin pokannut Leonid Hurwicz.

Lähde: The Economist

