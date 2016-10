Ainakin 10 kuollut Matthew-myrskyssä Haitissa

Haitissa riehunut Matthew-myrsky on nostattanut voimakkaita tulvia. LEHTIKUVA/AFP

Karibianmerellä riehuvassa Matthew-hirmumyrskyssä on kuollut tähän mennessä ainakin kymmenen ihmistä Haitissa, kertoo maan sisäministeriö keskiviikkona. Viranomaisten mukaan kuolonuhreja voi olla enemmänkin, mutta heistä saadaan tietoa vasta, kun myrskyn myötä eristyksiin joutuneisiin alueisiin saadaan yhteys. Esimerkiksi Haitin eteläinen osa joutui eristyksiin sillan romahdettua myrskyssä kaksi päivää sitten. Lisäksi voimakas tuuli on kaatanut puhelinlinjoja, mikä on vaikeuttanut yhteydenpitoa saarivaltion etäosaan.