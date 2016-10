Ranskalaiskaunotar olikin huijausta: Huomaatko, mikä kuvissa on vikana?

Ranskalaiskaunotar sai sosiaalisessa mediassa nopeasti huomiota. Kahdessa kuukaudessa Delagen julkaisut saivat 50 000 tykkäystä. Kuvia ja videoita kommentoitiin ihastuneesti, kunnes Delage julkaisi syyskuun lopussa viimeisen ja paljastavan videon.

Videolla kerrottiin Delagen huikeasta Instagram-suosiosta ja käytiin pikakelauksena läpi hänen julkaisemansa kuvat ja videot.

"Mutta tiesivätkö seuraajat todella, mistä tykkäsivät?" videolla kysytään. Lähes jokaisessa kuvassa ja videossa on nimittäin mukana alkoholia. Instagram-tykkääjät tykkäsivät paitsi kauniista naisesta, myös tämän alkoholiongelmasta.

Louise Delage ei ollutkaan upeaa elämää viettävä ranskatar, vaan ranskalaisen Addict Aide -päihdejärjestön palkkaama opiskelija. Järjestö halusi Like my addiction -kampanjallaan muistuttaa, että läheisen riippuvaisuus jää helposti huomaamatta. Järjestö on huolissaan myös erityisesti nuorten alkoholismista.

AdWeekin haastatteleman kampanjan toteuttaneen mainostoimiston johtaja kertoo, että huijaus suunniteltiin tarkasti.

"Louise Delage" eli mainostoimiston tiimi julkaisi Instagramissa muutaman kuvan päivässä, jotka ajoitettiin Instagramin vilkkaimpiin aikoihin. Kuvien yhteyteen laitettiin sopivia aihetunnisteita, jotta ne tavoittaisivat mahdollisimman paljon ihmisiä.

Louise Delage seurasi vain valikoituja Instagram-käyttäjiä ja automaatti tykkäsi esimerkiksi julkkisten ja muotibloggaajien kuvista. Keksityn henkilön suosio kasvoi nopeasti, mutta yksi asia kampanjassa vaivaa sen suunnittelijaa.

- Toivoimme, että useampi seuraaja olisi huomannut Louisen käytöksen, Stéphane Xiberras BETC-mainostoimistosta pohtii.

- Oli muutamia ihmisiä, jotka tajusivat ansan, esimerkiksi journalisteja. Mutta loppuen lopuksi, suurin osa näki vain kauniin nuoren naisen, eikä ollenkaan sitä yksinäistä tyttöä, joka ei oikeastaan olekaan iloinen ja jolla on vaikea alkoholiongelma.

Addict Aiden kampanjasta kertoivat muun muassa AdWeek ja CNN.

