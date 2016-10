Nobelin rauhanpalkinto Kolumbian presidentille Farc-sopimuksesta

Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty Kolumbian presidentille Juan Manuel Santosille rauhanponnisteluista Farc-sissien kanssa.

Vuosikymmeniä sotineet Kolumbian hallitus ja vasemmistolaiset Farc-sissit allekirjoittivat rauhansopimuksen syyskuussa. Kolumbialaiset kuitenkin yllättäen torjuivat sopimuksen kansanäänestyksessä viime sunnuntaina.

Rauhanpalkinnon ennakkoarvailuissa sopimuksen kaatumisen arvioitiin vieneen voitonmahdollisuudet Kolumbian rauhanprosessilta. Norjan Nobel-komitean puheenjohtaja Kaci Kullmann Five korosti, ettei kansanäänestyksen tulos tarkoita rauhanponnistusten epäonnistumista.

- Kolumbian kansa ei sanonut "ei" rauhalle, he sanoivat "ei" tälle tietylle sopimukselle, Kullmann Five perusteli.

Sissit jäivät ilman palkintoa

Yllätyksenä tuli lisäksi, että palkintoa ei myönnetty myös Farcin johtajalle Timoleon Jimenezille. Kullmann Five ei halunnut kommentoida komitean päätöstä muiden mahdollisten ehdokkaiden osalta tai arvioida sitä, voitaisiinko rauhanpalkinto myöntää sissiliikkeelle.

Hänen mukaansa komitea toivoo, että palkinto antaa Santosille lisäpontta onnistua rauhanponnisteluissaan.

- On olemassa todellinen vaara, että rauhanprosessi pysähtyy ja sisällissota leimahtaa jälleen, Kullmann Five sanoi.

Kansanäänestyksen tuloksesta huolimatta Santos on vakuuttanut jatkavansa työtä lopettaakseen yli 50 vuotta jatkuneen sodan Kolumbiassa. Sodassa on kuollut ainakin 260 000 ihmistä ja noin 45 000 ihmistä on kadonnut. Lisäksi miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 20 vuoteen, kun Nobelin rauhanpalkinto menee Latinalaiseen Amerikkaan. Palkinto on suuruudeltaan kahdeksan miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 830 000 euroa. Se luovutetaan Santosille Oslossa joulukuussa.