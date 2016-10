Mitä Aleppossa tapahtuu? 7-vuotias kertoo Twitterissä, miltä sota näyttää

Syyrian armeijan viime viikkoina tapahtunut eteneminen Venäjän pommitusten tuella on jättänyt maailman sanattomaksi hävityksen edessä.

Sanoja on kuitenkin saatavilla paikallisilta, ja niin, että jokainen voi nähdä ja ymmärtää, millaista on elää nykyaikaisen konfliktin keskellä.

Alepposta sosiaalisen median viestipalveluun Twitteriin arjestaan kertova 7-vuotias Bana Alabed on viime päivinä ylittänyt kansainvälisen uutiskynnyksen. Alabed ja hänen äitinsä Fatemah twiittaavat keskeltä pommituksia esimerkiksi näin:

- Lopettakaa pommittaminen nyt, haluan nukkua. Olen väsynyt. -Bana #Aleppo.

Tilin ensimmäinen viesti kuuluu näin:

- Tarvitsen rauhaa.

Samaa tiliä tyttärensä kanssa käyttävä ja tytärtään viestittelyssä auttava Fatemah puolestaan twiittaa siitä, miten aikuinen Aleppon tilanteen näkee. Viesteissä on usein vetoava sävy: lopettakaa järjetön pommittaminen, toivottavasti elämme vielä aamuun.

- Hallitus sanoo antautukaa tai kuolkaa ihan kuin me olisimme aseistautuneita -Fatemah #Aleppo, Fatemah kirjoittaa yhdessä viestissä.

Bana Alabedin tiliä on epäilty väärennetyksi, ja muun muassa Syyrian hallinto on syyttänyt sitä kapinallisten propagandaksi. Tilillä esiintyvien ihmisten lopullisesta aitoudesta on vaikeaa varmistua. Useat kansainväliset mediatalot, esimerkiksi Britannian BBC ja Guardian ja CNN Yhdysvalloista, ovat kertoneet haastatelleensa Bana Alabedia ja hänen äitiään videopuhelimen tai sähköpostin välityksellä ja julkaisseet haastattelut aitoina.

Perheen äiti on kertonut osaavansa englantia hyvin yliopisto-opintojensa vuoksi. Hän on myös kertonut opettaneensa tyttärelleen englantia kolmisen vuotta. Äiti on aiemmin työskennellyt opettajana, useat tiedotusvälineet kertovat.

Stop the bombing now, I want to sleep. I'm tired. - Bana #Aleppo — Bana Alabed (@AlabedBana) 3. lokakuuta 2016

I am very afraid I will die tonight. This bombs will kill me now. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/KqVHwqRClK — Bana Alabed (@AlabedBana) 2. lokakuuta 2016

