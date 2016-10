Haitissa jopa 800 kuollutta hirmumyrskyn jäljiltä

Haitissa kymmeniätuhansia koteja on tuhoutunut, ja YK:n arvion mukaan paikoin 80 prosenttia sadosta on menetetty. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa Floridassa ainakin neljä ihmistä on kuollut Matthew-hurrikaanin vuoksi, kertoo uutiskanava CNN. Kahdessa tapauksessa kuoleman on aiheuttanut puun kaatuminen. Lisäksi kaksi ihmistä on kuollut ilmeisesti sen vuoksi, että vaikeiden sääolojen takia ambulanssihenkilökunta ei päässyt heidän luokseen ajoissa.