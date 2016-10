Matthew eteni Floridaan - ainakin neljä kuollut

Yhdysvalloissa Floridassa ainakin neljä ihmistä on kuollut Matthew-hurrikaanin vuoksi, kertoo uutiskanava CNN. Kahdessa tapauksessa kuoleman on aiheuttanut puun kaatuminen. Lisäksi kaksi ihmistä on kuollut ilmeisesti sen vuoksi, että vaikeiden sääolojen takia ambulanssihenkilökunta ei päässyt heidän luokseen ajoissa.

Matthew on aiheuttanut Floridan itärannikolla tulvia ja sähkökatkoja. Floridan lisäksi Georgian, Etelä-Carolinan ja Pohjois-Carolinan osavaltioihin on julistettu hätätila. Myrsky on Floridaan yltäessään laantunut hieman tuhovoimaisimmista hetkistään ja on nyt kategorian kaksi hurrikaani. Noin 23 000 ihmistä on hakeutunut myrskysuojiin 180 eri paikassa Floridassa. Haitin tuhoja arvioidaan yhä Suurimmat tuhot Matthew on tällä tietoa aiheuttanut rutiköyhässä Haitissa. Tiedot kuolonuhrien määrästä vaihtelevat. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n ja uutistoimisto Reutersin mukaan kuolleita on yli 800. Myös aineelliset menetykset ovat valtavat. Kymmeniätuhansia koteja on tuhoutunut, ja YK:n arvion mukaan paikoin 80 prosenttia sadosta on menetetty. Jopa miljoona ihmistä on avuntarpeessa, arvioi avustusjärjestö Care France. - Heillä ei ole muuta kuin yllään olevat vaatteet, järjestö kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan. YK on varoittanut, että Haitin tuhojen arviointi kestää vielä useita päiviä.