Trump pyytää anteeksi videohölmöilyään: "En ole koskaan sanonut, että olisin täydellinen ihminen"

Washington Postin julkaisema video Donald Trumpista on herättänyt valtavan kohun. Republikaanien presidenttiehdokas kehuskelee videolla naisasioillaan, puhuu halventavasti naisista ja kertoo muun muassa, että naisille voi tehdä mitä tahansa, jos on "tarpeeksi suuri tähti". Video on kuvattu vuonna 2005.

Trumpin halventavat ja ronskit kommentit ovat herättäneet paheksuntaa sekä demokraattien että republikaanien riveissä. Demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton on ehtinyt jo tuomitsemaan vastaehdokkaansa kommentit Twitterissä. - Tämä on kammottavaa. Emme voi sallia tämän miehen tulevan presidentiksi, Clinton kommentoi. Clinton on myös välittänyt eteenpäin useita Twitter-käyttäjien viestejä, joissa hämmästellään Trumpin puheita. - Naisilla on valta Trumpin pysäyttämiseen, Clinton kannustaa naisia äänestämään Twitterissä. Trump julkaisi lauantaina videolausunnon tapaukseen liittyen. Hän pyytää lausunnossaan anteeksi käytöstään. - En ole koskaan sanonut, että olisin täydellinen ihminen tai esittänyt olevani joku, joka en ole, Trump aloittaa. - Olen sanonut ja tehnyt asioita, joita kadun. Sanat, jotka on tänään julkaistu yli vuosikymmen sitten kuvatulla vanhalla videolla, ovat yksi niistä (asioista, joita hän katuu). Kuka tahansa, joka tietää minut, tietää, että nämä sanat eivät kuvasta sitä kuka olen. Sanoin niin, olin väärässä ja pyydän anteeksi. Trumpin mielestä videokohu vie huomiota asioilta, jotka olisivat oikeasti tärkeitä. Lausunnossaan Trump ei malta olla sivaltamatta vastaehdokastaan. Hän sanoo Hillary Clintonin kaltaisten ihmisten ajaneen Amerikan pohjalle. Lisäksi hän syyttää Hillary Clintonin kiusanneen ja nöyryyttäneen uhrejaan. Bill Clintonia Trump syyttää naisten kaltoinkohtelusta. Trump lupaa, että keskustelua aiheesta jatketaan tulevina päivinä. Presidenttiehdokkaat kohtaavat toisessa vaaliväittelyssä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Lähteet: Washington Post Hillary Clinton Twitter Donald Trump Twitter https://www.washingtonpost.com/politics/trump-recorded-having-extremely-lewd-conversation-about-women-in-2005/2016/10/07/3b9ce776-8cb4-11e6-bf8a-3d26847eeed4_story.html https://twitter.com/hillaryclinton https://twitter.com/realdonaldtrump