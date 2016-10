Muotilehti vaihtoi ammattimallit "oikeisiin naisiin" yhdeksi kuukaudeksi

Vogue-muotilehden brittiversion marraskuun numero on nimeltään "The Real Issue" eli "Aito julkaisu".

Erikoisnumero on julistettu "mallivapaaksi alueeksi", joka tarkoittaa sitä, että marraskuun lehdessä merkkivaatteita eivät esittelekään ammattimallit vaan tavalliset ihmiset.

Lehden päätoimittaja kertoo The Guardianille, että erikoisnumeron tarkoituksena on päästä eroon ennakkoluuloista. Lehti haluaa viestittää lukijoilleen, että naiset saavat nauttia muodista, eikä se tee heistä yhtään epäpätevämpiä tai kevytmielisempiä. Samalla halutaan muistuttaa, että muoti kuuluu kaikenikäisille ja -kokoisille naisille.

"Tavalliset naiset" pääsevät ääneen muutenkin lehden sivuilla, joilla kurkistetaan muun muassa eri alojen ammattilaisten vaatekaappeihin.

Lehden kansikuvassa poseeraavan naisen "tavallisuudesta" voidaan kuitenkin olla montaa eri mieltä. Voguen kannessa poseeraa nimittäin brittinäyttelijä Emily Blunt. Voguen päätoimittajan Alexandra Shulmanin mukaan Blunt valittiin kanteen, koska hän näyttelee uusimmassa The Girl on the Train -elokuvassa tavallista naista, joka voisi olla "kuka tahansa meistä".

Blunt on itsekin Voguen mukaan kommentoinut "tavallisuuttaan" naureskellen.

- Tarvittiin kolme tuntia hiustenlaittoa ja meikkaamista, jotta minusta saatiin näin todellisen näköinen.

The Telegraph kirjoittakin jutussaan, että muotimaailmassa edetään pienin askelin kohti todellisuutta. CNN:n haastattelema pluskokoisista vaatteista bloggaava Bethany Rutter pitää Voguen tarkoitusperiä hyvinä, mutta lopputulosta huonona, kun tavallisuus ja todellisuus tarvitsevat erikoisnumeron.

- Se tarkoittaa, että lehti voi levätä ja sanoa: Me teimme jo sen numeron, olemme tehneet osamme.

