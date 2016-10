Unkarin suurin oppositiolehti Nepszabadsag on keskeyttänyt ilmestymisensä. Lehden omistaja, itävaltalainen Mediaworks ilmoitti, että keskeytys johtuu lehden suurista tappioista ja uuden konseptin kehittämisestä.

Nepszabadsag on Unkarin myydyin päivälehti, joka on usein arvostellut pääministeri Viktor Orbania. Mediaworksin mukaan lehden levikki on romahtanut neljännekseen kymmenen vuoden kuluessa. Tappiot nousevat miljooniin.

Yksi lehden toimittajista kertoi, että toimittajia on estetty menemästä toimitukseen. Unkarissa huhuttiin, että Mediaworks olisi myymässä lehteä Orbanin liittolaiselle, mutta väitteille ei saatu vahvistusta.